Allocation chômage : de nouvelles catégories éligibles

Les Algériens bénéficient des allocations et beaucoup de personnes ont déjà déposé leurs dossiers et attendent une acceptation. Cependant, ils sont soumis à certaines conditions pour y être éligible.

Présentement, le nombre d’inscrits sur la plateforme Minha Anem Dz est d’environ 2 millions. Parmi eux, plus d’un million et demi de dossiers ont été acceptés.

Mettant beaucoup de personnes de côté, les autorités compétentes ont pris la décision d’élargir le champ des possibles. En effet, deux catégories seront à présent incluses : les veuves et les orphelins. Selon le décret exécutif publié dans le nouveau numéro du Journal officiel, ces deux catégories sociales bénéficieront des subventions.

En effet, le ministère du Travail, de l’emploi et de la Sécurité Sociale a déclaré que les veuves et les orphelins peuvent bénéficier des allocations.

Ces citoyens pourront réitérer leurs demandes si elles n’ont pas été acceptées précédemment. Ils doivent passer par le site Internet communiqué, qui est celui de Minha Anem Dz.

Un budget mis en place pour combler cette demande

L’une des priorités du gouvernement est l’action sociale. Pour cela il mise beaucoup sur ce programme.

En effet, un budget de 300 milliards de dinars est prévu et en cours de validation pour répondre à la demande relative à l’allocation chômage à titre exceptionnel.

Ce budget sera mis en place dans la loi de finances dans le but de parrainer le plus grand nombre possible de demandeurs.

Néanmoins, les responsables ont précisé que les personnes éligibles à cette aide doivent avoir un revenu inférieur à 13 000 dinars algériens. Alors que ce n’était précédemment pas possible, les revenus peuvent être des pensions, des loyers ou des allocations de retraites transférées.