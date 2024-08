Pour son second meeting de la campagne présidentielle, le candidat indépendant Abdelmadjid Tebboune a fait plusieurs promesses devant plus de 14 000 sympathisants. En cette occasion, il a fait part de son engagement à augmenter l’allocation chômage et à créer 450 000 emplois.

Le candidat Abdelmadjid Tebboune marque sa campagne par des promesses ambitieuses. Il s’engage à améliorer la vie du peuple, en augmentant l’allocation chômage et à lutter contre le chômage qui sera, selon lui, une priorité absolue. Zoom sur les annonces phares de Tebboune !

Tebboune promet d’augmenter l’allocation du chômage à 20 000 dinars

Abdelmadjid Tebboune a annoncé, lors de son meeting à la salle omnisports du complexe olympique Miloud-Hadefi, qu’il portera le montant de l’allocation chômage à deux millions de centimes, à partir de 2025. « L’allocation chômage passera de 15 000 DA à 20 000 DA« , a-t-il déclaré hier à Oran. Une proposition qui vise à répondre aux attentes des citoyens, notamment des jeunes.

Le candidat sortant a souligné que la lutte contre le chômage sera une « priorité absolue » de son mandat. Il a promis de créer 450 000 emplois. « Les nouveaux emplois seront générés grâce aux projets de Gara Djbilet à Tindouf« . Un projet vital pour l’économie de plusieurs wilayas, dont Oran, Jijel et Naama. Dans ce sillage, Tebboune a affirmé que ces initiatives permettront de répondre aux besoins en matière d’emplois.

Tebboune a par ailleurs mis l’accent sur l’importance des jeunes dans sa vision pour l’Algérie. Mettant en avant l’importance de la jeunesse, il a déclaré « La constitution vous protège à travers le Conseil Supérieur de la jeunesse (CSJ) » et a souhaité que les jeunes accèdent à des postes politiques et qu’une nouvelle classe émerge. Son objectif « est de faire en sorte que la majorité des présidents d’assemblées populaires, communales et de wilayas, soient des jeunes« .

Les jeunes au cœur du programme

S’il est réélu à la tête du pays, il s’engage à atteindre « 500 000 jeunes auto-entrepreneurs, avec la contribution des banques, de l’Administration et du Conseil supérieur de la jeunesse », et de porter le nombre de start-up de 7 800 à 20 000 lors du prochain mandat.

Parmi ses promesses, Tebboune a également mentionné l’augmentation des allocations destinées aux catégories vulnérables et aux femmes au foyer. La mise en œuvre de ces mesures devrait garantir un grand soutien à ceux qui en ont le plus besoin.

Le candidat a réaffirmé qu’il œuvrera à « renforcer le pouvoir d’achat à travers l’augmentation des salaires, la lutte contre l’inflation« . Il a assuré, dans ce sens, qu’il continuera à développer le secteur agricole, à régler le problème des aliments de bétail. Autre point important souligné par le candidat aux présidentielles du 7 septembre : « Arrêter définitivement l’importation de blé dur en 2026« .

Dans le même contexte, Tebboune se porte garant, qu' »en 2027, l’Algérie produira son propre sucre et sa propre huile » en vue de « garantir la sécurité alimentaire en plus de la sécurité sanitaire et hydrique », s’engageant, en outre, à « porter le PIB à 400 milliards de dollars« .

Abdelmadjid Tebboune appelle à une « participation massive à cette échéance ». Il s’est promis « d’honorer tous ses engagements envers le peuple algérien, qui attend beaucoup de lui ». Ses promesses de création d’emplois et de soutien aux jeunes témoignent pour ses électeurs d’une « volonté de changement« . Ils attendent désormais de voir comment ces engagements se traduiront dans la réalité.

