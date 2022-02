Allocation chômage : communiqué important de l’ANEM

L’allocation chômage est au cœur de toutes les discussions et suscite l’intérêt de tous les sans emploi. Comme l’initiative est encore récente, les responsables n’hésitent pas à clarifier les démarches et à apporter plus de précisions.

De ce fait, dans un communiqué publié sur sa page Facebook le jeudi 24 février, l’agence nationale de l’emploi a invité les demandeurs de l’allocation chômage n’ayant pas encore de compte courant à se rapprocher d’un bureau d’Algérie poste muni de l’attestation d’inscription initiale fournie par l’ANEM.

L’ANEM a ajouté que les demandeurs de l’allocation ayant reçu un SMS avec le numéro d’immatriculation pouvaient, eux également, se déplacer afin d’ouvrir un compte courant chez Algérie poste.

Le ministre du Travail explique toutes les procédures

Lundi dernier, le ministre Youcef Chorfa a expliqué les procédures de demande de l’allocation chômage dans un passage sur la radio nationale.

Il est revenu sur le fait qu’il fallait obligatoirement passer par l’ANEM, et a ajouté quelques conditions à l’éligibilité des demandeurs d’emploi concernés.

En effet, ils doivent être de nationalité algérienne, y résider, avoir entre 19 et 40 ans et justifier leurs situations vis-à-vis du service national.

Les personnes voulant bénéficier de l’allocation doivent être inscrits en tant que chômeurs demandeurs d’emploi auprès des services de l’ANEM depuis au moins six mois et ne pas avoir refusé plus de deux emplois ni la formation proposée.

Il est nécessaire que ces personnes n’aient aucune aide sociale ou d’insertion professionnelle, ni de quelconque dispositif public de soutien à la création et à l’extension d’activités, mais aussi aucun revenu attribué à elles ou leurs conjoints.