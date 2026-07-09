Allocation chômage : ces deux cas où il faut rembourser (ministère)

Le ministère du Travail a mis les choses au clair : l’obligation de rendre l’argent de l’allocation chômage ne vise que les personnes qui ne remplissent plus les critères. Pour les bénéficiaires concernés, l’administration tente au moins d’amortir le choc en permettant un remboursement petit à petit.

Même si l’on sait bien que cette mesure ne concerne pas tout le monde, l’annonce de remboursements d’indus a tout de suite installé une certaine inquiétude chez les bénéficiaires. Pour dissiper cette peur, le ministère du Travail a tenu à expliquer précisément sa démarche.

Non, il ne s’agit pas de contrôles arbitraires pour couper les aides, mais de dossiers bien précis où un décalage avec les critères d’attribution a été constaté.

Cette mise au point fait suite à une question écrite du député Souleymane Zerkani. En réponse, le ministère a rappelé que l’allocation est encadrée par un décret strict depuis février 2022. Et qui dit aide publique, dit aussi engagements à respecter de la part des bénéficiaires.

Le décalage des contrôles : comment ça se passe ?

Au moment où vous déposez votre dossier, l’administration valide l’aide sur la base des informations du moment. Seulement, les bases de données des différents services de l’État sont régulièrement mises à jour et croisées par la suite. C’est ce contrôle a posteriori qui fait parfois ressortir des anomalies des mois plus tard.

Dans la plupart des cas, deux situations bien précises bloquent le versement. Il y a d’abord le cas du travail non déclaré à temps, où le bénéficiaire a trouvé un emploi mais l’employeur a tardé à le déclarer à la Sécurité sociale.

🟢 A LIRE AUSSI : Allocation scolaire de 5 000 DA : Le ministère annonce le début des versements

Quand le système informatique finit par se synchroniser, le couperet tombe : le droit s’arrête et le trop-perçu est réclamé.

L’autre motif fréquent est le changement de situation familiale non signalé, notamment lors d’un mariage avec une personne qui travaille ou qui touche un revenu stable, ce qui change la donne pour l’administration.

Tolérance zéro pour la fraude, mais des étalements possibles

Sur les tricheries volontaires — comme les fausses déclarations ou les faux documents —, le ministère reste intraitable : la loi s’applique et il faut tout rendre.

En revanche, pour éviter d’asphyxier financièrement les personnes de bonne foi surprises par ces régularisations, l’État a décidé de faire preuve de souplesse.

🟢 A LIRE AUSSI : Allocation chômage : De nouvelles instructions du ministre Saihi

Plutôt que de réclamer un chèque global immédiatement, les services concernés proposent de mettre en place des échéanciers. Les remboursements pourront donc se faire par tranches, en s’adaptant autant que possible au budget de chacun.