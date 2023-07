Allocation chômage Algérie 2023 : l’important appel de l’ANEM

L’Agence Nationale de l’Emploi, ANEM, lance un important appel à une catégorie de bénéficiaires de l’allocation de chômage. En effet, dans un communiqué publié sur sa page Facebook, l’ANEM a invité les citoyens bénéficiaires de l’allocation chômage qui n’ont pas de formation professionnelle de répondre à un questionnaire.

Ce sondage permettra aux services de l’Agence Nationale de l’Emploi de connaître les vœux et les domaines de prédilection des bénéficiaires de l’allocation.

Ainsi, l’ANEM aura une vue plus aiguisée des profils de chaque bénéficiaire de l’allocation chômage et adaptera les formations, qu’elle propose, aux différentes aspirations des bénéficiaires non diplômés.

» Dans le cadre de notre étude sur les choix de formation et afin de mieux comprendre vos préférences, nous vous invitons à participer à ce sondage visant à recueillir vos préférences concernant la formation professionnelle idéale pour vous. Votre avis est essentiel pour nous aider à mieux améliorer nos offres dans le process de vous intégrer au marché d’emploi. Nous vous remercions sincèrement de consacrer du temps à répondre à ces questions de manière réfléchie. « , indique l’ANEM.

Dans son communiqué, l’ANEM a précisé que les bénéficiaires de l’allocation chômage titulaires d’un diplôme ne sont pas concernés par ce sondage.

Comment répondre à ce sondage : les explications de l’ANEM

Les bénéficiaires de l’allocation chômage non diplômés peuvent répondre à cet important sondage de l’ANEM en cliquant sur ce lien. Dans ce registre, l’ANEM a indiqué qu’elle propose une panoplie de spécialités que les bénéficiaires de l’allocation peuvent consulter.

Une fois ce choix accompli, les bénéficiaires seront contactés pour entamer une formation dans le domaine qu’ils ont choisi.

Si un bénéficiaire ne trouve pas le domaine de formation qu’il désire et répond à ses aspirations, il peut proposer une spécialité afin d’enrichir la liste que l’ANEM a fournie.

Voici la vidéo que l’Agence Nationale de l’Emploi a partagé pour expliquer l’ensemble de cette démarche.