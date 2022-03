Allocation chômage : 3 raisons derrière le rejet de certains dossiers

L’allocution chômage est une mesure sociale qui a été mise en œuvre le 25 février de l’année en cours, et elle est destinée aux primo-demandeurs d’emploi (qui n’ont jamais exercé d’activité professionnelle). Cette dernière reste toujours une source d’intérêt pour les jeunes demandeurs d’emploi.

Après un mois du lancement des inscriptions, les bénéficiaires de cette mesure sociale recevront leur premier versement d’allocation chômage, demain 29 mars.

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale, Youcef CHERFA, lors de son passage sur la télévision algérienne (ENTV), a confirmé que la première tranche des bénéficiaires est de 580 milles personnes. Ces derniers profiteront d’un versement d’allocation chômage le 28 de chaque mois à partir de demain, 28 mars, date du premier versement.

On rappelle que le nombre des personnes inscrites sur la plateforme dédiée à l’allocation chômage est de 1.080.000 personnes. Selon la déclaration du ministre, les statistiques ont montré que parmi les personnes inscrites, 32% ont un niveau universitaire et 20% ont un niveau technique.

En effet, les statistiques ont révélé aussi que le nombre des femmes inscrites, afin de bénéficier de l’allocation chômage, dépasse le nombre des hommes. Parmi les 580 milles personnes, 63 % sont des femmes. Parmi les femmes inscrites, 38% sont des universitaires et 19% ont des certificats de formation professionnelle.

Par ailleurs, le ministre est revenu sur les dossiers qui n’ont pas été retenu, en précisant que ces derniers ne remplissent pas les conditions éligibilité.

Les raisons de refus de la majorité des dossiers

À propos des raisons du refus de certain dossier, au cours de son passage, aujourd’hui, sur la chaine 1 de la radio algérienne, le directeur général de l’Insertion et de l’Emploi, Mohamed Charaf Eddine BOUDIAF, a précisé que la majorité des dossiers non retenus, ne répondent pas à certaines conditions. Trois catégories sont concernées par le refus, majoritairement, à savoir : les personnes qui n’ont pas justifié leur situation vis-à-vis du service national. Les personnes qui disposent d’un revenu, contrairement à ce qui est demandé dans les conditions d’éligibilité. Et à la fin, le cas des couples, dont l’un des conjoints dispose d’un revenu.

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale, Youcef CHERFA, avait confirmé avant, lors son intervention sur JT de la Télévision publique le 18 février de l’année en cours, que l’allocation chômage est destinée à tous les jeunes sans aucune discrimination, titulaires ou non de diplômes. Mais ces derniers doivent répondre aux conditions exigées.

On rappelle que les bénéficiaires de ce dispositif, doivent être âgés de 18 à 40 ans, ne disposent d’aucun revenu, quelle que soit sa nature, et ils doivent justifier leur position vis-à-vis du service national. Ils doivent être, aussi, inscrits à l’ANEM et ne pas avoir refusé plus de deux offres d’emploi ni de formations suggérées par l’agence.

Ainsi que les personnes bénéficiaires de cette allocation, ne doivent disposer d’aucune aide sociale ou d’insertion professionnelle, ni quelconque dispositif public de soutien à la création et à l’extension d’activités.