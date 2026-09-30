Allocation chômage 18 000 DA : les règles à respecter pour la garder

L’allocation chômage de 18 000 DA par mois obéit à de nouvelles règles depuis le début de l’année. Le décret exécutif n° 26-87 fixe sa durée à un an, renouvelable une fois, avec une année supplémentaire. En contrepartie, les bénéficiaires doivent valider leur inscription tous les six mois et ne peuvent refuser aucune offre d’emploi adaptée.

Près de neuf mois après son entrée en vigueur, le décret 26-87 suscite encore des questions. Combien de temps dure l’allocation ? Faut-il renouveler son dossier ? Que risque-t-on en cas d’oubli ? Voici les règles à connaître.

Ce que change le décret n° 26-87

Le décret exécutif n° 26-87 du 21 janvier 2026 est paru au Journal officiel n° 6 du 22 janvier 2026. Il modifie le décret n° 22-70 de 2022 sur l’allocation chômage des primo-demandeurs d’emploi. Il revoit à la fois le montant, la durée et les obligations des bénéficiaires.

Un montant porté à 18 000 DA

L’allocation passe de 15 000 à 18 000 DA par mois. Le Conseil des ministres avait décidé cette hausse le 30 novembre 2025, pour une entrée en vigueur en janvier. Le décret s’applique donc depuis le 1er janvier 2026, bien qu’il n’ait été publié que le 22 janvier.

Les bénéficiaires ont droit aux prestations en nature de l’assurance maladie. L’État prend en charge la cotisation sociale, fixée à 7 % du montant, soit 1 260 DA par mois.

La loi de finances 2026 consacre plus de 420 milliards de DA à l’allocation chômage. Selon le quotidien public El Moudjahid, le dispositif concerne plus de 2,3 millions de personnes.

Un an au lieu de six mois

L’allocation était versée pendant six mois en 2022. Elle l’est désormais pendant un an, renouvelable une seule fois. Le renouvellement suppose le strict respect des obligations du bénéficiaire.

Une année supplémentaire s’ajoute pour les bénéficiaires inscrits depuis au moins 24 mois. Les autres en profitent après avoir épuisé leur droit, limité à deux ans.

Qui peut en bénéficier ?

Le décret de 2026 ne modifie pas les conditions d’accès, fixées en 2022. Les candidats doivent remplir plusieurs conditions :

être de nationalité algérienne et résider en Algérie ;

avoir entre 19 et 40 ans ;

être inscrit comme primo-demandeur d’emploi auprès de l’ANEM depuis au moins six mois ;

ne disposer d’aucun revenu, quelle que soit sa nature ;

justifier sa situation vis-à-vis du service national ;

ne pas être inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur ou de formation professionnelle ;

ne pas avoir bénéficié d’un dispositif public d’aide à la création d’activités, à l’insertion ou d’aide sociale.

Le texte prévoit toutefois une exception pour les petites pensions. Depuis juillet 2022, une pension, une rente ou une allocation de retraite modeste n’exclut pas du dispositif. Le seuil était alors fixé à 13 000 DA. Le conjoint du demandeur ne doit pas non plus disposer de revenu.

Validation tous les six mois : les obligations à respecter

L’article 4 modifié impose une démarche régulière. Le bénéficiaire doit valider son inscription tous les six mois. Il peut le faire sur la plateforme numérique de l’ANEM ou auprès de son agence.

D’autres obligations conditionnent le maintien de l’allocation :

Répondre aux convocations : selon l’ANEM, une absence de réponse dans le délai fixé entraîne une suspension temporaire.

selon l’ANEM, une absence de réponse dans le délai fixé entraîne une suspension temporaire. Ne refuser aucune offre adaptée : le refus d’une seule offre d’emploi correspondant à ses qualifications met fin à l’allocation. Le texte de 2022 tolérait un premier refus.

le refus d’une seule offre d’emploi correspondant à ses qualifications met fin à l’allocation. Le texte de 2022 tolérait un premier refus. Rechercher une formation : le bénéficiaire doit chercher activement une formation qualifiante ou diplômante. L’allocation reste versée pendant toute sa durée.

le bénéficiaire doit chercher activement une formation qualifiante ou diplômante. L’allocation reste versée pendant toute sa durée. Mettre à jour ses données : l’ANEM demande de signaler tout changement de téléphone ou de situation familiale.

Les jeunes appelés au service national doivent prévenir l’ANEM dès la réception de leur convocation. Les sommes perçues pendant le service constituent un trop-perçu, à rembourser.

L’inscription et le suivi du dossier passent par la plateforme Minha de l’ANEM. Elle indique l’état du dossier et, le cas échéant, le motif d’un rejet ou d’une suspension. Selon le directeur général de l’ANEM, Abdelkader Djaber, l’agence réactive un dossier suspendu dès les démarches accomplies. La réactivation intervient le jour même, ou dans un délai de trois à quatre jours au plus.

L’ANEM examine en outre 140 000 demandes déposées sur Minha, et programme des rendez-vous pour vérifier l’éligibilité des candidats. Nous l’avions rapporté à propos de la convocation des inscrits.

L’ANEM doit enfin tenir un fichier national actualisé des primo-demandeurs d’emploi, comme l’avait demandé le président de la République.

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Une incompatibilité à connaître

Un autre texte prévoit une exclusion expresse. Selon le décret exécutif n° 25-170 de juin 2025, exercer une activité de micro-importation fait perdre le bénéfice de l’allocation chômage.

Suspension, recours et remboursement

Selon le ministère du Travail, une suspension reste temporaire lorsqu’elle découle du non-respect d’une condition. Après étude du recours, l’ANEM peut réactiver l’allocation ou l’annuler définitivement. Le ministère a par ailleurs numérisé le dépôt des recours pour les jeunes écartés du dispositif.

Depuis mars 2022, l’ANEM a réactivé plus de 1,4 million de dossiers après une suspension, selon son directeur général. Elle a aussi traité plus de 800 000 réclamations de bénéficiaires suspendus.

L’agence croise ses fichiers avec plus de 600 bases de données, au niveau central et local. Le bénéficiaire doit rembourser les sommes perçues à tort. L’ANEM a déjà récupéré à l’amiable les allocations indues d’environ 90 000 bénéficiaires, selon des échéanciers convenus. La fraude, comme la falsification de documents, expose en outre à des poursuites.

L’ANEM peut préciser les conditions et les procédures. Avant toute démarche, vérifiez votre situation sur Minha ou auprès de votre agence.

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