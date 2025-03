Allocation 750 € : du nouveau pour cette wilaya

Le ministre des Finances, Abdelkarim Boudzard, a inauguré ce mardi deux nouveaux centres de change de devises au niveau de l’aéroport international d’Oran Ahmed Ben Bella et de la gare maritime des voyageurs du port d’Oran. Cette initiative vise à faciliter l’accès aux services financiers pour les voyageurs, notamment en période estivale où l’afflux de la diaspora algérienne est particulièrement élevé.

Accompagné du directeur général des Douanes et du gouverneur de la Banque d’Algérie, le ministre a également supervisé la mise en service de nouveaux équipements destinés au comptage de billets et à la détection de faux billets. Cette modernisation s’inscrit dans un plan global visant à sécuriser et fluidifier les transactions financières aux points de passage internationaux.

🟢À LIRE AUSSI : Achat de voitures : l’État fixe de nouvelles règles sur les acomptes et les délais

Par ailleurs, les bureaux de déclaration de devises et d’objets de valeur relevant des services douaniers ont été inspectés afin d’évaluer leur efficacité et leur adaptation aux besoins des voyageurs. Une attention particulière a été portée au nouveau système informatique mis en place pour améliorer les services numériques aux passagers et garantir une meilleure traçabilité des opérations financières.

Une préparation pour la haute saison touristique

Le ministre des Finances a souligné que cette visite avait pour objectif principal de s’assurer que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour accueillir les voyageurs dans les meilleures conditions durant la saison estivale. Avec une augmentation significative du nombre d’Algériens résidant à l’étranger qui choisissent de passer leurs vacances dans leur pays natal, les autorités mettent en place des dispositifs visant à améliorer leur expérience et à simplifier leurs démarches administratives et financières.

Dans cette optique, la Banque d’Algérie a renforcé sa présence dans les zones de transit afin de préparer la mise en application de la nouvelle allocation touristique.

Mise en œuvre imminente de l’allocation touristique de 750 euros

L’un des points clés abordés lors de cette visite concerne la mise en œuvre de l’augmentation de l’allocation touristique. Annoncée précédemment, cette allocation, qui passe de 95 à 750 euros par an et par citoyen, devrait entrer en vigueur d’ici la fin du mois de Ramadan ou, au plus tard, après l’Aïd el-Fitr. Cette décision prise en Conseil des ministres vise à offrir aux Algériens une meilleure capacité de change lors de leurs déplacements à l’étranger et à réduire le recours au marché informel des devises.

🟢À LIRE AUSSI : Bourses Paul-Albert Février 2025 : séjour en France avec visa gratuit pour les chercheurs algériens

Avec ces nouvelles mesures, le gouvernement algérien cherche à renforcer l’intégration du secteur financier dans les échanges internationaux, à moderniser les infrastructures économiques et à offrir aux citoyens un accès facilité aux services monétaires et bancaires.