Allô Tofola, le nouveau service en ligne pour signaler un enfant en danger

L’Algérie franchit un pas décisif dans le renforcement de son dispositif de protection de l’enfance. L’Organe National de Protection et Promotion de l’Enfance (ONPPE) a annoncé le lancement officiel de l’application mobile « Allô Tofola », un portail numérique interactif conçu pour faciliter le signalement de toute situation de danger concernant un enfant.

Cette nouvelle plateforme, fruit d’une collaboration stratégique entre l’ONPPE et l’École nationale supérieure d’informatique (ESI), se positionne comme un canal direct entre les citoyens et les institutions chargées de la sécurité et du bien-être des mineurs. Elle vise à garantir une réponse rapide et coordonnée aux cas de maltraitance, de négligence ou d’exploitation.

L’application Allô Tofola s’inscrit dans la continuité du numéro vert national 11-11, mais en exploitant la puissance de la technologie mobile et l’implication citoyenne. L’une de ses caractéristiques majeures est la possibilité pour l’utilisateur, témoin d’une situation inquiétante, de transmettre immédiatement un signalement étayé de preuves.

Pour assurer la fiabilité du traitement des dossiers, des informations précises sont requises :

Les détails concernant l’enfant (âge, sexe, adresse).

L’identité du déclarant (nom, prénom, contact).

Le développement de Allô Tofola est une illustration éloquente de la contribution du monde universitaire aux causes d’intérêt public. L’application a été élaborée sous la supervision du directeur de l’ESI, Mouloud Koudil, et du professeur accompagnateur Fouad Dahhak, avec la participation active d’étudiants ingénieurs.

Ce partenariat confirme la volonté des institutions algériennes de mobiliser l’expertise locale pour des solutions innovantes.

Comment signaler un enfant en danger en Algérie ? Le mode d’emploi avec Allô Tofola

Pour le citoyen, l’acte de signaler se déroule en plusieurs étapes claires, garantissant la traçabilité et la pertinence de l’alerte.

L’accès au portail : Après avoir téléchargé l’application sur son smartphone , l’utilisateur est invité à naviguer vers la section des signalements disponible dans le menu.

, l’utilisateur est invité à naviguer vers la section des disponible dans le menu. L’identification : La première exigence de l’application est la fourniture des informations d’identité du déclarant . Le nom, prénom, adresse et numéro de téléphone sont des champs obligatoires. Cette démarche est essentielle pour la crédibilité du signalement et permet aux services de l’ONPPE de recontacter la personne en cas de besoin de précisions.

. Le nom, prénom, adresse et numéro de téléphone sont des champs obligatoires. Cette démarche est essentielle pour la crédibilité du signalement et permet aux services de l’ONPPE de recontacter la personne en cas de besoin de précisions. Décrire la situation : Le citoyen doit ensuite fournir les informations de base concernant l’enfant en situation de danger : son sexe, son âge estimé et surtout son adresse ou sa localisation précise. Ces données sont vitales pour permettre une intervention rapide et ciblée.

: son sexe, son âge estimé et surtout son adresse ou sa localisation précise. Ces données sont vitales pour permettre une intervention rapide et ciblée. Les preuves : C’est là que la modernité d’Allô Tofola prend tout son sens. Si l’utilisateur est en possession d’éléments de preuve, il a la possibilité de les joindre directement à son alerte. L’application supporte l’envoi de vidéos, d’images et de fichiers audio, permettant aux services de l’ONPPE d’évaluer la gravité de la situation avant même leur déplacement.

L’application transforme ainsi le téléphone mobile en un outil d’action civique permanent, faisant de chaque Algérien un acteur potentiel de la protection de l’enfance. Une fois l’alerte reçue, l’ONPPE prend le relais pour évaluer la situation et déployer les mesures de protection nécessaires.