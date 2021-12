L’interminable feuilleton de l’escalade entre l’Algérie et le Maroc se poursuit. Après les multiples déclaration de plusieurs hauts responsables algériens, c’est autour de l’ANP, via sa revue « El Djeïch », de commenter les derniers rapprochements entre le royaume chérifien et Israël.

La dernière visite du ministre de la Défense de l’état hébreu au Maroc, a fait réagir plusieurs hauts responsables algériens. Cette visite a été qualifiée d’une haute trahison, du royaume marocain, envers ses obligations envers la cause palestinienne.

Alliance avec Israël : El-Djeïch charge le Maroc

L’influente revue de l’ANP, El-Djeïch, a écrit dans son dernier numéro que « le Makhzen, dans son alliance avec l’entité sioniste, passe au dernier chapitre dune trahison et d’un complot contre la cause palestinienne ». Cette sortie fait suite à plusieurs autres, dont celle du président du Sénat, Salah Goujil, qui a affirmé que « l’Algérie était visée ».

Toujours dans le même numéro, il est ajouté que le Maroc est un « mauvais voisin », et que « sa soumission »envers Israël, l’a mené jusqu’à « permettre à l’entité sioniste de prendre pied dans la région, ce qui lui a été, jusque-là, difficile et interdit ».

L’Algérie, estime la même source, et « malgré les complots des ennemis », restera « un État fort et respecté, fidèle à ses principes, en particulier celui de la non-ingérence dans les affaires internes des autres États ».

On y lit aussi dans le même numéro de la revue de l’Armée Nationale que l’Algérie se montrera plus forte et plus unie « face à ceux qui tentent de nuire à notre peuple et de saper notre État ».

Pour conclure, la revue El-Djeïch affirme que « la guerre déclarée et la guerre cachée qui sont livrées contre notre pays sont vouées à un échec catastrophique face à la prise de conscience du peuple de la sensibilité de cette période ».