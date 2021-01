Allez-vous désinstaller WhatsApp et installer Signal ?

Les utilisateurs de l’application WhatsApp sont inquiets pour leurs données personnelles après la récente mise au point de nouvelles conditions d’utilisation, certains d’entre eux ont décidé de désinstaller WhatsApp pour la remplacer avec une application jugée « plus safe » qui n’est autre que l’application américaine Signal.

Après avoir mis au point de nouvelles conditions d’utilisation qui visent à partager plus de données personnelles avec Facebook, l’application WhatsApp, qui compte deux millions d’utilisateurs, a suscité de vives polémiques. En effet, à partir du 8 février prochain, les utilisateurs qui refusent les nouvelles conditions d’utilisation de WhatsApp ne pourront plus accéder à leurs comptes.

Il convient de noter qu’en dehors de l’UE et pour l’ensemble des pays qui ne sont pas soumis au Règlement général sur la protection des données (RGPD), la nouvelle mise à jour des conditions d’utilisation annonce un important changement du traitement des données personnelles par WhatsApp, notamment le partage de données personnelles avec Facebook, telles que le pseudo, le numéro de téléphone, les adresses IP ainsi que les informations relatives aux appareils des utilisateurs.

Un changement de messagerie s’impose-t-il ?

Face à ces changements, les utilisateurs de WhatsApp sont de plus en plus inquiets par rapport à leurs données personnelles, et certains cherchent d’autres alternatives pour pouvoir quitter WhatsApp, qui, rappelons le, a été rachetée par Facebook il y a près de sept ans.

Parmi les applications qui menacent de détrôner le géant de la messagerie instantanée WhatsApp, figurent l’application américaine Signal. Jugée comme étant une application plus « safe », Signal permet de communiquer en appels, vidéos, messages et médias de façon chiffrée et sécurisée de bout en bout des conversations.

Elle est accessible gratuitement sur Android et iOS et est disponible en 31 langues. L’application Signal a été développée par la Signal Fondation qui est une organisation américaine sans but lucratif créée en 2018 par Moxie Marlinspike et Brian Acton.