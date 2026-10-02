Allergies : les antihistaminiques sont-ils toujours la bonne solution ?

Le nez qui coule dès les premiers beaux jours, les yeux qui piquent, une urticaire apparue sans prévenir : dans la plupart des cas, l’histamine tient le premier rôle.

Libérée par des cellules immunitaires quand l’organisme prend un grain de pollen ou un acarien pour une menace, la molécule provoque en quelques minutes éternuements, démangeaisons et gonflements. Les antihistaminiques figurent parmi les médicaments les plus utilisés au monde, et plusieurs s’achètent sans ordonnance en pharmacie.

Leur popularité entretient pourtant des idées fausses. Beaucoup de gens les croient capables de guérir l’allergie, d’autres y voient un réflexe face à une réaction grave. Même l’étiquette « non somnolent » mérite d’être nuancée, car certaines molécules endorment une minorité d’utilisateurs.

Pour y voir plus clair, cet ‘article décrit l’action des antihistaminiques sur les cellules, distingue leurs deux générations, précise les situations où ils aident vraiment et celles où d’autres traitements font mieux, puis détaille effets indésirables, interactions et précautions d’emploi.

Le mécanisme d’action des antihistaminiques

Sous la peau, dans le nez ou dans l’intestin, des cellules appelées mastocytes stockent l’histamine comme une réserve d’urgence. Au contact d’un allergène auquel l’organisme est sensibilisé, elles la libèrent d’un coup. La molécule se fixe alors sur des récepteurs de type H1, présents à la surface des vaisseaux sanguins, des terminaisons nerveuses et des muqueuses.

Alors, les vaisseaux se dilatent, les tissus gonflent, le nez sécrète et la peau démange. Les antihistaminiques H1 s’attaquent au récepteur, pas à l’allergie elle-même. Longtemps décrits comme de simples « bloqueurs », la plupart agissent en réalité comme des agonistes inverses : ils stabilisent le récepteur dans sa forme inactive, même en l’absence d’histamine. L’organisme continue donc de libérer la molécule, mais le signal ne passe plus.

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Un comprimé antihistaminique oral agit à partir d’une à deux heures selon la molécule, et son effet dure au moins vingt-quatre heures pour la plupart des molécules de seconde génération. Les sprays nasaux démarrent plus vite, en un quart d’heure pour l’azélastine. Prendre le médicament avant l’exposition ou dès les premiers symptômes donne de meilleurs résultats que d’attendre le pic de la crise. Mais aucun ne guérit l’allergie, ils soulagent les symptômes tant que dure leur effet.

Reste un point de vocabulaire à élucider. Dans le langage courant, « antihistaminique » désigne les anti-H1. Les anti-H2, comme la famotidine, agissent dans l’estomac, où ils réduisent la sécrétion d’acide : ils ne soulagent pas le rhume des foins.

Antihistaminiques de première et de seconde génération : deux profils pharmacologiques distincts

Les antihistaminiques de première génération, comme la diphénhydramine, la chlorphéniramine, l’hydroxyzine ou la prométhazine, franchissent la barrière hémato-encéphalique.

Ils provoquent somnolence, baisse de la concentration et ralentissement des réflexes. Leur manque de sélectivité les conduit aussi à bloquer d’autres récepteurs, d’où la bouche sèche, la vision floue ou la rétention d’urine. Leur effet s’estompe en quelques heures : la plupart exigent plusieurs prises par jour. Un surdosage menace le rythme cardiaque qui peut provoquer le décès.

La seconde génération, introduite dans les années 1980, a réglé l’essentiel du problème : cétirizine, lévocétirizine, loratadine, desloratadine, fexofénadine, ainsi que la bilastine et la rupatadine, plus récentes. Très sélectives des récepteurs périphériques, les molécules pénètrent peu dans le cerveau et agissent pendant vingt-quatre heures, d’où une seule prise quotidienne.

Les recommandations internationales en font le premier choix contre la rhinite allergique, la conjonctivite allergique et l’urticaire. Le qualificatif « non sédatif » reste pourtant relatif : la cétirizine, en particulier, endort une minorité de patients. Les revues comparatives n’accordent aux anciennes molécules aucun avantage d’efficacité.

La voie d’administration complète le tableau. Comprimés et sirops agissent sur l’ensemble de l’organisme, tandis que les sprays nasaux à base d’azélastine ou d’olopatadine et les collyres ciblent un seul organe. L’effet sédatif des anciennes molécules garde quelques usages ponctuels, comme le mal des transports ou les démangeaisons qui empêchent de dormir.

Rhinite, urticaire, conjonctivite : indications et limites des antihistaminiques

Les antihistaminiques H1 soulagent les symptômes que l’histamine déclenche lors, par exemple, d’un rhume des foins ou d’une rhinite allergique saisonnière. Éternuements, écoulement nasal et démangeaisons répondent bien au traitement. Ils apaisent aussi la conjonctivite allergique, l’urticaire et les réactions locales aux piqûres d’insectes.

Contre les symptômes du nez, en revanche, les corticoïdes en spray font mieux que les comprimés : les essais comparatifs donnent l’avantage aux traitements nasaux. En cas de réaction allergique grave, l’adrénaline injectée dans le muscle est le traitement de première intention : un antihistaminique n’atteint son pic dans le sang qu’au bout d’une à trois heures, contre moins de dix minutes pour l’adrénaline. L’antihistaminique ne sert alors qu’en complément, une fois l’injection faite, pour apaiser les démangeaisons.

Les antihistaminiques dits « naturels » séduisent, mais la preuve scientifique de leur efficacité fait défaut. La quercétine, la vitamine C et l’ortie agissent sur des cellules en laboratoire ; chez l’humain, les données restent insuffisantes ou contradictoires, et certains produits provoquent eux-mêmes des allergies.

Effets indésirables, interactions et précautions importantes

Les effets indésirables changent selon la molécule. Sécheresse de la bouche, du nez et de la gorge, somnolence, vertiges, maux de tête et troubles digestifs arrivent en tête des plaintes, et les anciennes molécules en provoquent bien plus. Un gonflement du visage ou de la langue, comme une gêne respiratoire, impose d’appeler les secours sans attendre.

Un avertissement récent vise la cétirizine et la lévocétirizine. Après des mois ou des années de prise quotidienne, certains patients ont ressenti, quelques jours après l’arrêt, de fortes démangeaisons qui s’apaisent à la reprise du médicament. Le phénomène reste rare, et l’agence américaine du médicament a demandé en 2025 de l’inscrire dans les notices.

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Quelques règles limitent les risques :

Prendre le médicament à heure fixe pendant la période d’exposition ; demander conseil au médecin avant un usage de plus de quelques mois.

avant un usage de plus de quelques mois. Ne pas associer deux antihistaminiques, ni ajouter un sirop contre le rhume qui en contient déjà.

Éviter l’alcool et les autres sédatifs, qui amplifient la somnolence.

et les autres sédatifs, qui amplifient la somnolence. Grossesse et allaitement : les données les plus rassurantes concernent la loratadine, la cétirizine et la chlorphéniramine.

les données les plus rassurantes concernent la loratadine, la cétirizine et la chlorphéniramine. Chez les personnes âgées : éviter les molécules de première génération, inscrites sur la liste Beers des médicaments à risque, et préférer une faible dose.

Côté alimentation, la fexofénadine mérite une attention particulière : les jus de pamplemousse, d’orange et de pomme réduisent son absorption d’un cinquième à la moitié, d’où l’intérêt de l’avaler avec de l’eau. Enfin, modifier la dose de son propre chef expose à l’inefficacité ou au surdosage.