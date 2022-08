Allemagne : une jeune Algérienne retrouvée poignardée à Baviére

Les affaires de meurtres font toujours froid dans le dos, surtout quand les circonstances du crime restent floues. C’est le cas de cette affaire, survenue le 16 aout 2022 en Allemagne.

Le corps d’une Algérienne a été retrouvé, sanglant dans une Mercedes garée en plein cœur d’Ingolstadt, un quartier connu pour être calme. Elle a été assassinée suite à de nombreux coups de couteau.

C’est suite à une autopsie que l’identité de la jeune femme a été révélée : il s’agit d’une Algérienne de 23 ans originaire de Heilbronn. En effet, suite aux investigations des autorités concernées, une autopsie a été effectuée et l’ADN a bel et bien confirmer l’identité de celle-ci. De plus, cette identification a été corroborée par un ami à elle, qui l’a reconnu grâce à son tatouage.

Selon le média Sudinfo, qui se réfère à la presse allemande, aucune arme du crime n’a été retrouvée sur les lieux et les enquêteurs restent dans l’incompréhension. Néanmoins, deux suspects ont été appréhendés par les autorités, mais n’ont pas encore pris la parole et restent dans le silence.

Les parents d’une Germano-iraquienne étaient sures que c’était leur fille

La voiture dans laquelle a été retrouvée la victime algérienne appartenant à une jeune femme de 23 ans, d’origine Germano-iraquienne se prénommant Shahraban.

Celle-ci était esthéticienne de profession et avait été portée disparue en ayant quitté son mari, à Munich. Les parents de la femme étaient surs que c’était leur fille et pensaient l’avoir reconnu, avant d’avoir les résultats de l’autopsie.

Depuis, des recherches ont été effectuées. Selon les médias allemands, Shahraban était bel et bien en vie ce mercredi, et a été aperçue ce mercredi à 21 heures dans une pizzeria. Les autorités ont pu visionner les images de vidéo-surveillance et son attitude était préoccupante, elle avait l’air « stressée ».

Le propriétaire a été interrogé et il explique que la jeune femme l’avait sollicité. Elle lui a demandé son téléphone afin de passer un appel, car selon elle sa carte SIM était endommagée. Elle s’éclipsa peu de temps après, a bord d’une voiture qui était passer la récupérer.