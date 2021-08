Allemagne : une infirmière remplace le vaccin Covid-19 par de l’eau

En Allemagne, une infirmière serait suspectée d’avoir fait plus de 8 600 faux vaccins.

En effet, un journal allemand a rapporté cette semaine que plusieurs milliers de personnes vont devoir être à nouveau vaccinées en Basse-Saxe, dans le nord-est de l’Allemagne après avoir reçu des solutions salines au lieu du vaccin antiCovid.

D’après les informations partagées par la police, l’infirmière avait avoué à l’un de ses collègues avoir injecté de la solution saline à six patients pour dissimuler le fait qu’elle avait fait tomber un flacon de vaccin Pfizer-BioNTech. Par la suite, ledit collègue a donné l’alerte, déclenchant l’ouverture d’une enquête. « La femme a déclaré que la raison de son acte était d’éviter d’avoir à informer quiconque de la fiole tombée », indiquait le communiqué de la police. Cependant L’enquête de police a révélé que l’infirmière de la Croix-Rouge aurait ouvertement affiché ses convictions antivax sur les réseaux sociaux.

Manque de professionnalisme ou militante antivax ?

Bien que les autorités avaient envisagé dans un premier temps une tentative de dissimuler un accident ne concernant que quelques personnes, l’acte de l’infirmière aurait été délibéré et à plus grande échelle au cours des mois de mars et avril, durant lesquelles des milliers de citoyens allemands ont été vaccinés. La mise en cause resterait silencieuse face aux forces de l’ordre et il n’a pas été précisé si elle avait été inculpée dans cette affaire.

Par ailleurs, les autorités ont commencé un travail d’identification afin de trouver les personnes qui auraient reçu une solution saline et non le vaccin contre la Covid-19 expliquant qu’elles « devraient être contactées par mail ou par courrier. » De plus, de nombreuses personnes âgées de plus de 70 ans, qui étaient vaccinées en priorité en mars et avril, pourraient être concernées, au même titre que les travailleurs du secteur de la santé.