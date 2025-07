Allemagne : une Algérienne tuée dans son appartement, son voisin suspecté de crime raciste

La communauté algérienne en Allemagne est sous le choc. La diaspora vient d’apprendre le meurtre brutal de Rahma A., une jeune femme de 26 ans originaire d’Oran, tuée violemment dans son appartement, vendredi dernier.

Dans un quartier habituellement paisible de la ville d’Arnum en Allemagne, les cris de la victime ont retenti dans l’immeuble qu’elle habitait. Les faits se sont produits vendredi 4 juillet, vers 10 h 30 du matin. Les voisins ont alerté la police, signalant une femme gravement blessée qui criait à l’aide depuis les escaliers.

Les membres de la communauté algérienne en Allemagne ont organisé, mardi, une manifestation devant l’immeuble de la victime réclamant justice et dénonçant le motif raciste de ce crime.

Une Algérienne victime d’une attaque mortelle chez elle à Arnum

Le corps présentant de multiples coups de couteau au thorax et à l’épaule a été découvert à l’arrivée des secours, avec du sang s’écoulant vers le sous-sol. La victime, dont l’identité était inconnue à ce moment-là, n’a pas pu être réanimée et son décès a été prononcé quelques minutes plus tard.

Par ailleurs, la police a rapidement interpellé un homme allemand, âgé de 31 ans, suite aux témoignages des voisins qui avaient assisté aux faits. L’enquête n’en est qu’à ses débuts ; le suspect n’a pas encore été officiellement inculpé, les autorités cherchant à rassembler des preuves pour établir précisément son implication.

Rahma A., née le 4 août 1998 à Oran, était une jeune fille ambitieuse pleine de vie. Elle était venue en Allemagne pour y suivre une formation d’infirmière, où elle s’était bâtie une excellente réputation auprès de ses collègues. La nouvelle de son meurtre a bouleversé tout le monde.

Le motif du crime encore inconnu

La diaspora d’Arnum a exprimé sa vive inquiétude, craignant que ce crime ne soit motivé par le racisme. Ces craintes se basent sur des témoignages faisant état de harcèlement répété subi par Rahma. Et ce, de la part de son voisin, âgé de 31 ans.

Selon la presse allemande, la police n’a pas encore établi le mobile du crime, ni la nature exacte de la relation entre la victime et le suspect, ce qui complique davantage l’affaire. Les enquêteurs ont temporairement bouclé les lieux pour recueillir des preuves. Une autopsie est en cours de réalisation sur le corps de la victime pour déterminer les causes exactes du décès.

Par ailleurs, la police allemande prévoit d’interroger encore des voisins et cherche à savoir s’il existe un lien avec une tentative d’agression d’une joggeuse en avril dernier, une piste qui reste toutefois à confirmer.

