Allemagne, Suède, France… Ces pays européens durcissent leurs politiques d’immigration

Le débat sur la nouvelle loi d’immigration s’annonce explosif en France. Notamment après l’adoption de plusieurs restrictions dans le nouveau texte de la loi de Darmanin. En effet, les sénateurs français ont décidé de supprimer l’authenticité du droit du sol, mais aussi l’article 3 et durcir le regroupement familial pour les ressortissants étrangers en France.

Cependant, la France n’est pas le seul pays à vouloir durcir les conditions d’immigration et réduire l’afflux des migrants étrangers sur leurs territoires. À l’exemple de ces pays, l’Allemagne, l’Italie, la Suède et le Royaume-Uni.

Immigration en Allemagne : vers le durcissement des conditions du regroupement familial

Le mardi 7 novembre dernier, le gouvernement allemand a annoncé une série de mesures visant à encadrer plus strictement l’immigration et la politique d’asile dans le pays. Pour l’Allemagne qui a adopté ces dernières années une approche d’ouverture visant à combler le besoin en main d’œuvre dans ses structures, il est grand temps de serrer la visse pour les migrants.

« Le pays est arrivé à ses limites » ont annoncé les autorités allemandes. Dans ce sillage et parmi les mesures adoptées au cours de la semaine dernière, la réduction des délais de traitement des demandes d’asiles et l’accélération du temps des recours en justice. Cependant, le pays veut aussi limiter les nouveaux arrivants qui rejoignent leurs familles en Allemagne en durcissant les conditions du regroupement familial.

La Suède limite l’accès des migrants aux prestations sociales et le Royaume-Uni réduit l’hébergement des demandeurs d’asile en hôtels

Le pays est connu pour sa généreuse politique sociale. Cependant, les autorités suédoises ont décidé de changer et entendent mettre en œuvre des reformés pour que les migrants hors union européenne puissent trouver du travail et apprendre le suédois facilement. Par ailleurs, le pays a décidé aussi de plafonner le cumul des aides sociales pour ces migrants et imposer un délai entre l’arrivée du migrant en Suède et la réception de ces aides sociales.

De son côté, le Royaume-Uni a décidé d’apporter des changements sur sa politique d’immigration. En effet, en raison de la baisse des arrivées illégales des migrants, le pays a décidé de réduire l’hébergement des demandeurs d’asiles en hôtels, un changement qui reste politiquement très sensible, notamment en raison de son coût.

