Allemagne : quand Farke qualifie Bensebaini de grand joueur

L’entraineur de Borussia Mönchengladbach, Daniel Farke, a commenté l’éventuel départ de Ramy Bensebaini. Le coach ne semble guère inquiet.

A six mois de la fin de son contrat, Ramy Bensebaini est plus que jamais proche d’un départ. Il devrait rejoindre un autre club qui répond à ses ambitions sportives et qui lui permettrait surtout de donner un autre élan à sa carrière.

Mais le latéral gauche de la sélection national ne devrait finalement pas quitter l’Allemagne. C’est au Bundesliga qu’il poursuivrait sa carrière. En effet, et comme tout le monde le sait, il est proche de Borussia Dortmund, qui voudrait l’engager pour pallier le départ de Raphael Guerreiro. Les négociations entre les deux parties sont toujours en cours.

Et comme la FIFA autorise aux joueurs de s’engager avec de nouveaux clubs à six mois de la fin de leur contrat, Bensebaini pourrait officialiser sa venue au « BVB 09 » le mois de janvier prochain. Et c’est à partir de l’été prochain, lorsqu’il sera libre de tout engagement, qu’il va intégrer l’effectif de sa nouvelle équipe.

« Je ne suis pas inquiet…les grands joueurs attisent toujours la convoitise »

L’entraineur de Borussia Mönchengladbach, Daniel Farke, a commenté l’éventuel départ du natif de Constantine. Il n’est pas inquiet car il s’attendait à ce que son joueur reçoive plusieurs offres.

« Bensebaini est un joueur de haut niveau. Les grands joueurs attisent toujours les convoitises. Un éventuel départ ? Je ne suis pas inquiet. J’avoue que je serais inquiet s’il n’a reçu aucune offre. Actuellement, on est concentrés sur notre préparation pour la deuxième moitié de l’actuel exercice. Je pense que c’est aussi le cas pour Ramy ». A déclaré le technicien allemand dans une conférence de presse.

Ramy Bensebaini est entrain de réaliser un excellent début de saison avec Borussia Mönchengladbach. De quoi susciter l’admiration des recruteurs. Et pour preuve, le défenseur des Verts est convoité de partout. En plus de Borussia Dortmund, on cite notamment l’O Marseille, la Juventus et l’Inter de Milan.