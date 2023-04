Allemagne : les enseignantes musulmanes autorisées à porter le voile à l’école

Sur le plan de la tolérance religieuse, l’Allemagne continue de prendre de la vitesse. En effet, le pays continue d’entreprendre des initiatives qui s’engagent en faveur de la tolérance et du dialogue religieux. La plus récente initiative concerne les femmes musulmanes.

Dans ce sillage, Berlin a décidé d’emprunter une nouvelle voie. Notamment, celle de la coexistence religieuse au niveau des écoles. Désormais, les enseignantes musulmanes sont autorisées à porter le voile à l’école.

Interdiction du port du voile dans les écoles : une discrimination envers les femmes musulmanes

Le port du voile a toujours fait l’objet d’une polémique en Allemagne. En 2005, une loi a été votée pour interdire le port de symboles religieux par les agents de service public, dont les enseignants. En 2020, un grand débat a été lancé sur le port du voile dans le pays. Notamment par une femme musulmane.

En effet, cette dernière a entamé une bataille juridique contre le land de Berlin. Et ce, au motif qu’elle s’était vue refuser un emploi en raison de son voile. Bien évidemment, à l’issue de cette affaire, la femme en question a reçu 5 000 euros de dédommagements. Mais le Land de Berlin n’en reste pas là. Et a poussé un recours constitutionnel devant la plus haute juridiction d’Allemagne.

Berlin autorise les enseignantes à exercer leur métier en portant le voile

Le mois de février dernier, la Cour constitutionnelle fédérale a estimé que le port du voile dans les écoles allemande ne devait pas être interdit. Depuis, cette loi a été remise en cause. Pour rappel, en 2022, une commission sur le racisme antimusulman a estimé que la loi en question constituait une discrimination systématique contre les femmes qui portent le voile.

Par ailleurs, le 29 mars dernier, le Land de Berlin a effectué des bifurcations législatives notables, autorisant aux enseignantes et institutrices musulmanes de porter leur voile dans les écoles allemande. Cependant, cette autorisation pourrait être levée si le port du voile met en danger la paix au niveau des établissements écoliers en Allemagne.

