Allemagne : la direction de M’Gladbach confirme le départ de Bensebaini

C’est désormais officiel. Ramy Bensebaini ne poursuivra pas l’aventure avec Borussia Mönchengladbach. Le directeur sportif du club allemand, Rolland Virkus, confirme le départ de l’international algérien au terme de la saison en cours. Idem pour l’attaquant français Marcus Thuram.

C’était dans l’air depuis plusieurs mois. Ramy Bensebaini, dont le contrat arrive à son terme le mois de juin prochain, ne poursuivra pas l’aventure avec Borussia Mönchengladbach. En effet, le défenseur des Verts a été approché par la direction du club pour rempiler, mais il a décidé de lever le camp du côté de M’Gladbach une fois la saison en cours terminée. Idem pour son coéquipier Marcus Thuram.

« Nous avons eu un échange ouvert avec les deux joueurs. C’est dommage qu’ils ne prolongent pas leur contrat qui arrive à son terme le mois de juin prochain. Ramy et Marcus ont bien servit l’équipe sur le plan sportif au cours des quatre dernières années. Et nous comprenons aussi que nos fans soient déçus qu’ils ne restent pas. Ces dernières années, on a recruté plusieurs joueurs talentueux pour les faire progresser. Mais nous savons toujours qu’ils viendra le jour où ils partent car nous ne pouvons pas les garder indéfiniment ». A confié le directeur sportif de Borussia Mönchegladbach, Rolland Virkus.

Virkus regrette de ne pas bénéficier financièrement du transfert de Ramy

Ramy Bensebaini connait déjà sa future destination. Selon une information rapportée par « Sky Sports », l’international algérien se serait engagé avec le Borussia Dortmund il y a quelques semaines. Le directeur sportif de M’Gladbach regrette de ne pas bénéficier financièrement du transfert du joueur. Ce dernier va rejoindre son nouveau club dans un transfert libre.

« Ces transferts (Bensebaini et Thuram) devraient nous permettre d’obtenir une indemnité de transfert intéressante. Hélas, ce ne sera pas le cas ». Regrette-il.

Il est à rappeler que le directeur sportif de Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, n’a voulu ni confirmer ni infirmer la venue de Ramy Bensebaini. Mais ce dernier devrait être annoncé comme nouvelle recrue du club une fois la saison en cours terminée.

