Allemagne : des familles Algériennes bloquées à Francfort

Suite à l’augmentation de nombre des vols depuis la France et atteindre 48 par semaine, la diaspora Algérienne résidant au Canada et aux États-Unis espérait que les autorités programment des vols qui desservent directement vers l’Algérie. Mais malheureusement, ces deux pays n’ont pas figuré dans le nouveau programme de vols appliqué le 28 août dernier.

À cet effet, la communauté Algérienne établie au Canada et aux États-Unis doit passer par une ville européenne, à l’instar de Francfort ou autre, desservie par le programme des vols internationaux autorisés en Algérie, et ce, afin de se rendre sur le territoire national.

Une situation qui a engendré un grand malaise chez la communauté Algérienne dispersée dans les deux pays du continent Américain, à savoir, le Canada et les États-Unis.

Cette dernière, et pour rejoindre sa famille et ses proches en Algérie, a été retrouvée dans l’obligation de faire deux vols, en passant par l’Allemagne, pour arriver enfin à Alger.

Quelque 10 familles avec deux bébés bloqués en Allemagne

C’est le cas de ces familles Algériennes, au nombre de onze, désirant rejoindre le territoire national en passant par l’aéroport de l’Allemagne, où elles sont été bloquées.

En effet, hier, mercredi 08 septembre, le député de l’émigration et membre de la commission des affaires étrangères, Abdelouahab Yagoubi, a annoncé sur un post publié sur sa page Facebook officielle, que » onze familles Algériennes, dont deux nourrissons, en provenance du Canada et des États-Unis pour rejoindre Alger via l’Allemagne, se trouvent bloquées à l’aéroport de Francfort « , ajoutant » ces dernières sont parties de l’aéroport Yul à Montréal avec la compagnie allemande Lufthansa vers l’Algérie avec le changement de vol à l’aéroport de Francfort. »

À leur arrivée à l’aéroport de Francfort, la compagnie allemande a refusé leur embarquement, selon le parlementaire, sans préciser pourquoi.

Abdelouahab Yagoubi rassure qu’il a pu contacter les passagers Algériens et identifier leurs noms. » Nous travaillons depuis ce matin pour faciliter leur voyage avec Air Algérie », a écrit le député.