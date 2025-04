Allègement fiscal pour les retraités : le ministre des Finances clarifie la situation

Dans un souci d’équité sociale et de soutien au pouvoir d’achat, le ministre des Finances, Abdelkrim Bouzerd, a annoncé une série de mesures fiscales ciblées en faveur des retraités percevant de faibles pensions. Tout en réaffirmant l’engagement de l’État à améliorer les conditions de vie des retraités, le ministre a également mis fin aux spéculations concernant une exonération totale d’impôt sur le revenu pour l’ensemble des pensionnés.

Un allègement pour les petites retraites

Selon Abdelkrim Bouzerd, l’État accorde une attention particulière aux retraités dont les revenus mensuels n’excèdent pas 42.000 DA. Dans ce cadre, un taux d’imposition réduit a été mis en place pour cette catégorie, permettant un allègement significatif de la charge fiscale.

Plus encore, les retraités percevant une pension inférieure à 30.000 DA sont totalement exemptés de l’impôt sur le revenu global (IRG), une mesure également appliquée à toutes les autres catégories de citoyens se situant en dessous de ce seuil. Cette initiative s’inscrit dans la politique sociale de l’État visant à protéger les plus vulnérables et à garantir une justice fiscale.

Pas d’exonération totale pour tous les retraités

Face aux rumeurs concernant une éventuelle suppression complète de l’impôt pour tous les retraités, le ministre a été catégorique : une telle mesure n’est ni envisagée ni souhaitable. Il a rappelé que l’égalité devant l’impôt est un principe constitutionnel fondamental et que toute dérogation généralisée créerait un déséquilibre, aussi bien sur le plan de l’équité sociale que sur celui des finances publiques.

« Une exonération totale nuirait au principe d’égalité entre les citoyens et pourrait avoir un impact négatif sur le budget de l’État », a précisé Bouzerd.

Soutien au pouvoir d’achat et suivi économique

Dans le même contexte, le ministre a réaffirmé que le gouvernement reste attentif à l’évolution économique et sociale du pays. Des efforts sont constamment déployés pour préserver la stabilité des prix et soutenir le pouvoir d’achat des citoyens, notamment ceux à revenu fixe comme les retraités.

Il a souligné que ces mesures, combinées à une politique de régulation et de solidarité, visent à maintenir un équilibre entre justice sociale et soutenabilité budgétaire.