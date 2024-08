Allègement du programme, recrutement… Voici toutes les nouveautés de la rentrée scolaire 2024-2025

Le ministre de l’Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, a présidé, jeudi à Mostaganem, une rencontre nationale consacrée à la mise en œuvre du plan opérationnel pour la rentrée scolaire 2024-2025, en présence des directeurs de l’éducation des wilayas du pays.

Dans son allocution, le ministre a précisé que l’objectif de cette conférence est d’évaluer l’avancement concret des mesures décidées lors de la conférence nationale, afin de s’assurer que la rentrée scolaire 2024-2025 se déroule dans les meilleures conditions. Il a insisté sur l’importance de respecter les délais fixés au niveau local pour chaque opération.

Concernant les nouveautés de la prochaine rentrée scolaire, Belabed a souligné que « l’enseignement de l’anglais sera généralisé en cinquième année primaire et que le manuel scolaire correspondant à cette matière est désormais prêt ».

🟢 À LIRE AUSSI : Un nouveau manuel d’anglais pour les élèves de la 5e année primaire

Il a également indiqué que « l’année prochaine, au même niveau, le nombre de matières sera réduit tout en conservant celles liées à l’identité nationale et en généralisant la classe préparatoire pour atteindre un taux de 100% ».

Par ailleurs, la rentrée prochaine connaîtra, selon Belabed, l’achèvement des efforts déployés par les walis pour équiper les établissements scolaires du primaire en infrastructures sportives et en matériel d’éducation physique et sportive, notamment après la création d’une direction générale des sports scolaires au niveau de l’administration centrale, chargée de suivre les talents sportifs à travers le pays.

🟢 À LIRE AUSSI : Enseignement primaire : la classe préparatoire devient obligatoire dès la rentrée 2024-2025

Le ministère de l’Éducation annonce de nouvelles mesures pour améliorer la qualité de l’enseignement

Dans l’enseignement secondaire, pour la première fois depuis l’indépendance et dans le monde arabe et africain, 292 professeurs pour les sourds et muets seront recrutés, après l’ouverture, sur instruction du Président de la République Abdelmadjid Tebboune, de l’École nationale supérieure des professeurs des sourds-muets, chargée de former des professeurs pour cette catégorie de personnes en situation de handicap, ce qui est un indicateur de la qualité de l’enseignement en Algérie au niveau international.

🟢 À LIRE AUSSI : Accès aux ENS : Voici les conditions que doivent remplir les nouveaux bacheliers

Le ministre a également rassuré les diplômés des ENS (Ecole Normale Supérieure) dans toutes les matières en affirmant que « l’emploi dans le secteur de l’éducation nationale est garanti pour tous, c’est un engagement de l’État et même si le nombre de postes n’est pas disponible au niveau du cycle concerné, nous continuerons le processus de recrutement dans le cycle inférieur tout en leur conservant tous les avantages et nous avons l’autorisation de la fonction publique ».

D’autre part, le ministre a affirmé que « cette année, 1700 écoles primaires seront équipées de tablettes tactiles, portant ainsi à 5 000 le nombre total d’écoles équipées de ce type d’outil à l’échelle nationale. »

Par ailleurs, le ministre a insisté sur la nécessité d’équiper les établissements scolaires de toutes les infrastructures et équipements nécessaires, notamment le chauffage, le dépistage et le suivi sanitaire, la distribution des manuels scolaires et l’ouverture des cantines le premier jour de la rentrée scolaire.

🟢 À LIRE AUSSI : Education islamique, programmes : ce qui va changer pour la rentrée scolaire 2024

En ce qui concerne la bourse de solidarité d’un montant de 5 000 DA, Belabed a indiqué que le taux de distribution aux bénéficiaires a atteint 99%, conformément aux instructions du Président de la République qui a ordonné de la remettre au moins un mois avant la rentrée scolaire, afin de permettre aux parents de l’utiliser pour acheter les fournitures scolaires de leurs enfants.

Sur le plan professionnel et social, le ministre a souligné que 94 479 employés du secteur ont bénéficié d’une promotion à des grades supérieurs, et que 254 705 employés ont été recrutés, dont l’intégration de 103 457 employés dans le cadre du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle et sociale et de 5969 contractuels dans l’appareil de l’action sociale, ainsi que l’intégration de 62 262 enseignants dans les trois cycles de l’enseignement.

Avec cette année, ajoute le ministre, 33 818 diplômés des écoles supérieures des professeurs et 13 637 professeurs d’anglais au primaire et 16 212 professeurs d’éducation physique ont été recrutés, alors que cette matière était auparavant assurée par des professeurs de langue arabe.

Rappelons qu’avec un taux de réussite au BEM de 62,85% et au BAC de 58,28%, les résultats scolaires de cette année battent tous les records depuis l’indépendance, témoignant d’une nette amélioration de la qualité de l’enseignement en Algérie.