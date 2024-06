Allègement du programme : Belabed annonce sa mise en œuvre dès la rentrée scolaire 2024

Le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed, a confirmé que le dossier de l’allègement des programmes scolaires, en particulier dans le cycle primaire, est fin prêt et sera appliqué dès la prochaine rentrée scolaire.

Lors d’une conférence de presse tenue en marge du lancement de l’examen du Brevet d’enseignement moyen (BEM) depuis la wilaya d’El-Taref, M. Belabed a précisé que la mise en œuvre de ce programme s’inscrit dans le cadre des directives du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant à améliorer la qualité de l’enseignement et à alléger la charge des élèves.

Le ministre a expliqué que ce programme a été élaboré suite aux instructions précises données par le président de la République lors du Conseil des ministres, et qu’il comprendra un allégement des programmes et du poids des cartables scolaires.

M. Belabed a également souligné que la prochaine rentrée scolaire sera marquée par plusieurs nouveautés et changements stratégiques, dont la numérisation des inscriptions à la première année primaire.

Vers une école algérienne plus performante : L’allègement des programmes scolaires, une réponse aux attentes

L’annonce de l’allègement des programmes scolaires, effective dès la prochaine rentrée scolaire, a été accueillie avec soulagement par l’ensemble des acteurs du système éducatif algérien.

Cette décision, qui répond aux revendications récurrentes des syndicats du secteur et des associations des parents d’élèves, marque un tournant important dans la réforme du système éducatif national.

En effet, depuis plusieurs années, les syndicats de l’éducation nationale et les parents d’élèves ne cessaient de réclamer une révision des programmes d’enseignement, jugés trop lourds et inadaptés aux besoins des élèves.

Ils aspiraient à une instruction de qualité, basée sur l’acquisition de connaissances utiles et l’épanouissement des élèves.

Comme l’a affirmé une enseignante d’école primaire : “Le fait de supprimer certaines matières est une bonne chose car c’est la surcharge des programmes et des horaires qui sont à l’origine de la déperdition scolaire”.

Un avis partagé par de nombreux enseignants qui espèrent ainsi voir une amélioration des résultats scolaires et une réduction du stress chez les élèves.

Pour les syndicats du secteur, la révision des programmes scolaires et la suppression de certaines matières non essentielles constituent une priorité.

Ils estiment que cette mesure permettra aux élèves de mieux se concentrer sur les matières fondamentales et de développer des compétences plus utiles pour leur avenir.

Le ministre de l’Education nationale, conscient des enjeux de cette réforme, a tenu à rassurer les parents d’élèves quant à la préservation des matières identitaires nationales.

“Certaines matières vont donc disparaître mais les matières touchant à notre identité, dont l’éducation islamique et la langue arabe, vont rester et seront dispensées au niveau de tous les cycles. Elles sont intouchables “, a-t-il affirmé précédemment.

Ainis, l’allègement des programmes scolaires pourrait constituer un pas important vers une école algérienne plus performante et plus en adéquation avec les besoins des élèves et les exigences du 21ᵉ siècle.