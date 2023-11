Allaoua revient au Zénith de Paris pour un concert exceptionnel dédié à la femme Kabyle

Le rendez-vous incontournable de l’année approche à grands pas, et les aficionados de la musique kabyle ne pourront pas passer à côté du méga concert de Mohamed Allaoua qui se tiendra au Zénith le samedi 13 janvier à 20 heures. Après une performance mémorable en 2021 dédiée aux victimes des incendies en Kabylie, Allaoua revient pour enflammer la scène du Zénith, cette fois-ci avec une dédicace spéciale à la femme kabyle.

Le dernier passage de la star Kabyle au Zénith, en 2021, avait ému et marqué les esprits. Un concert dédié aux victimes des incendies qui ont ravagé la Kabylie, démontrant une fois de plus la générosité et l’engagement du chanteur envers sa terre natale. Cette année, Allaoua revient avec une énergie renouvelée, prêt à offrir au public un spectacle à la hauteur de sa réputation.

Le Zénith, véritable temple de la musique, sera le théâtre d’une soirée exceptionnelle où la femme kabyle sera à l’honneur. Mohamed Allaoua, en artiste engagé, a choisi de consacrer cette édition à célébrer la force, la beauté et la résilience des femmes kabyles. Une déclaration d’amour musicale à celles qui sont les piliers de la société kabyle.

Comme à son habitude, le natif d’Azzefoune a réservé une surprise de taille pour son public. Cette année, la scène du Zénith vibrera au son de la voix envoûtante de la diva de la chanson kabyle, Malika Domrane. Une rencontre exceptionnelle entre deux grands noms de la musique qui promet de transcender les frontières de l’émotion et de transporter le public dans un univers musical unique.

Le méga concert de Mohamed Allaoua au Zénith s’annonce comme un événement hors du commun, mêlant la passion de la musique kabyle à l’engagement social et culturel. Les mélodies envoûtantes, les paroles poignantes et l’énergie contagieuse de Allaoua, accompagné de la Diva Malika Domrane, feront de cette soirée un moment inoubliable.

Allaoua redéfinit sa trajectoire musicale

Lors de la rencontre exceptionnelle avec son public, à l’occasion de la présentation du méga concert au Zénith, Mohamed Allaoua a répondu aux questions de notre journaliste, levant le voile sur ses projets à venir. Une révélation qui marquera un tournant dans sa carrière artistique.

Allaoua a partagé avec franchise son regard sur l’évolution de l’industrie musicale, en déclarant qu’il ne produira plus d’albums complets, optant plutôt pour l’enregistrement de singles. « Malheureusement, je ne peux plus produire d’albums. Ça ne fonctionne plus comme avant. Avec l’avènement des réseaux sociaux, la dynamique a changé, et produire un album complet n’est plus aussi rentable », a-t-il regretté.

Cette évolution dans la carrière d’Allaoua ne signifie pas seulement un changement de format, mais aussi une exploration continue de son art et une adaptation créative aux exigences du marché contemporain. Les fans peuvent s’attendre à découvrir une facette renouvelée de la musique d’Allaoua, explorant de nouvelles avenues tout en conservant l’essence qui a fait de lui une figure emblématique de la scène kabyle.

Réservez dès maintenant votre place pour le samedi 13 janvier à 20 heures, car ce méga concert s’annonce comme l’événement musical de l’année. Rendez-vous au Zénith pour vivre une expérience sensorielle unique, où la musique, la culture et l’émotion se rejoignent pour créer des souvenirs qui resteront gravés dans les cœurs des spectateurs. Un spectacle grandiose qui témoigne de l’art et de l’âme de la musique kabyle, portés par la voix exceptionnelle de Mohamed Allaoua.

Informations Pratiques :

Date et lieu : Samedi 13 janvier à 20 h au Zénith de Paris

Lien de réservation : https://www.fnacspectacles.com/event/yennayer-2974-allaoua-zenith-paris-17412291/?affiliate=QLY&fbclid=IwAR31OM6cmS2Ew2hekv3TBeqftqVDj9CMmBRYNHKY4AR4ONGXhbrkFWHLwnc