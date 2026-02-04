Aliments pour bétail, rail et déssalement : plusieurs projets stratégiques au menu du gouvernement

Le gouvernement a examiné plusieurs dossiers majeurs liés au développement économique et aux infrastructures nationales, lors d’une réunion consacrée à des projets jugés prioritaires pour la période à venir. Parmi les principaux points abordés figure le plan de développement des hydrocarbures 2026-2030, présenté comme un cadre stratégique essentiel pour assurer la croissance du secteur énergétique et soutenir durablement l’économie nationale.

À LIRE AUSSI : Bonatiro livre ses prévisions : les Algériens débuteront le jeûne du Ramadan 2026 à cette date

Selon les éléments présentés, ce plan s’inscrit dans les orientations des plus hautes autorités du pays. Il prévoit notamment le renforcement de plusieurs branches industrielles, en particulier le raffinage, la pétrochimie, la production d’engrais et le dessalement de l’eau de mer. L’objectif est de mieux valoriser les ressources nationales, de renforcer la sécurité énergétique et de consolider les capacités industrielles du pays à long terme.

Hydrocarbures 2026-2030 : le gouvernement trace la nouvelle feuille de route énergétique

Par ailleurs, le gouvernement a été informé d’un projet d’envergure financé par la Banque africaine de développement (BAD). Il s’agit de la réalisation d’une nouvelle ligne ferroviaire reliant Laghouat, Ghardaïa et El Meniaâ. Ce projet, qualifié d’important à l’échelle nationale, s’inscrit dans la politique de modernisation des infrastructures. Il vise à renforcer la connexion du réseau ferroviaire national, tout en accompagnant les projets économiques à fort rendement.

À LIRE AUSSI : Comment un réseau de migration clandestine opérait vers l’Espagne en passant par l’Algérie ?

Dans le même contexte, les autorités ont étudié la situation des projets d’équipement inscrits dans le budget de l’État. L’objectif annoncé est de procéder à un « nettoyage » des opérations jugées inutiles, afin de concentrer les efforts financiers sur les programmes en cours ayant une utilité économique et sociale confirmée.

Dessalement à Tamanrasset et Tindouf : deux projets pour lutter contre la pénurie d’eau

Un autre point notable concerne l’agriculture et l’innovation. Le gouvernement a reçu une présentation sur un nouvel aliment pour ovins baptisé « dattes des moutons », un produit innovant issu de la valorisation des résidus de dattes.

Le Centre de recherche scientifique et technique des régions arides à Biskra a développé ce produit breveté dans le cadre d’une initiative visant à encourager la recherche appliquée.

À LIRE AUSSI : Automobile : Motrio Algérie franchit un cap décisif dans la production locale et vise l’export

Sur le volet hydrique, et dans un contexte marqué par le stress hydrique dans plusieurs régions, notamment au Sud, le gouvernement a pris connaissance du lancement de deux projets de stations de dessalement à Tamanrasset et Tindouf, décidés par le Président de la République, afin de renforcer l’approvisionnement en eau potable.

Enfin, les autorités ont suivi l’état d’avancement du programme d’importation et de distribution de bus destinés au transport public, dans le cadre du projet présidentiel visant l’acquisition de 10 000 nouveaux bus pour renouveler le parc national.