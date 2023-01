Alimentation en eau potable : nouveau programme pour le Ramadan 2023

Le ministre des Travaux publics, de l’Hydraulique et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, a révélé que les autorités se sont engagées à fournir régulièrement de l’eau potable pendant le Ramadan, et que cela n’affectera pas les citoyens.

Le ministre Rekhroukh a indiqué, lors de sa rencontre avec les cadres du secteur, qu’avec la baisse des précipitations, nous avons demandé le lancement d’un programme urgent supplémentaire afin de préparer le mois de Ramadan et la saison estivale 2023. Il a aussi fait référence au programme de dessalement de l’eau de mer, qui permettra d’approvisionner 150 km des centres villes pour couvrir 80% des besoins en eau potable.

Comment se fera la distribution d’eau potable sur Alger ?

Rekhroukh a révélé, dans le même contexte, que le programme de distribution d’eau pour le mois de Ramadan pour la wilaya d’Alger, sera divisée en deux parties et selon le réseau. Donc entre 50 % de distribution quotidienne et 50 % de distribution 1 jour sur 2, soulignant que la distribution sera régulière et qu’il n’y aura pas de fluctuation.

Le ministre des Travaux publics, de l’Hydraulique et des Infrastructures de base a indiqué qu’Alger, à titre d’exemple, bénéficie de l’eau dessalée, et l’eau des barrages sera laissée pour être distribuée au reste des autres wilayas qui ne bénéficient pas de l’eau de mer. Soulignant que 18 % de l’eau potable provient de l’eau de mer. A court terme, 40% de la population sera alimentée en eau de mer, et 60% seront atteints. Soulignant que la quantité sera suffisante pour couvrir l’eau potable distribuée afin d’équilibrer les eaux souterraines et de surface.

Le ministre Rekhroukh a rassuré quant à l’approvisionnement en eau pendant le mois de Ramadan, soulignant que la réhabilitation des usines de dessalement d’eau de mer dans la capitale et le lancement d’une nouvelle usine compenseront le manque de barrages dans d’autres wilayas.

Taux de remplissage des barrages en recul

Lors de cette même rencontre, le ministre des Travaux publics, de l’Irrigation et des Equipements de base, Lakhdar Rekhroukh, a déclaré que le taux de remplissage des barrages a atteint 32 %, donc une diminution de 5% par rapport à l’année précédente, toutes les mesures ont cependant été prises pour l’approvisionnement en eau potable.

Rekhroukh a expliqué quant au taux de remplissage des barrages qui a atteint 32% et que ce sont plus remplis dans les régions de l’Est que dans les wilayas de l’Ouest, compte tenu de la répartition des précipitations. Soulignant qu’avec la réhabilitation des usines de dessalement d’eau de mer et des puits de forage, cela n’affectera pas la distribution d’eau potable. Il est également possible d’équilibrer le dessalement de l’eau de mer et de l’eau souterraine afin de couvrir le manque de précipitations.