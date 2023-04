Aliment de base de la cuisine algérienne, l’oignon voit son prix flamber durant ce Ramadan

Chaque année, le mois sacré de Ramadan est marqué en Algérie par une tension sur le marché de certains produits de base. Mais cette année, c’est une denrée inattendue qui est touchée : les oignons.

Sur les étals des marchés, le prix des oignons a atteint des sommets, se vendant jusqu’à 200 dinars le kilo chez certains vendeurs de fruits et légumes à Alger. Cette flambée des prix est surprenante, car les agriculteurs ont l’habitude de se plaindre de la surproduction d’oignons dans certaines régions, comme Tiaret, Saïda ou El Oued. Au sein de certains marchés, l’oignon atteint des prix atteignant les 250 dinars voire les 270 dinars le kilo.

Dans un marché de gros de la capitale, un commerçant témoigne : « L’année dernière, nous avions tellement d’oignons que nous étions obligés d’en jeter, faute d’acheteurs. Mais cette année, c’est tout le contraire, il y a une pénurie et les prix ont explosé ». En effet, la récolte des oignons ne sera pas prête avant l’été prochain, car le repiquage des jeunes plants vient juste de commencer.

Produits agricoles : mise en place de points de vente directe

Les prix des produits alimentaires tels que les viandes blanches et rouges ont augmenté ces derniers mois, ce qui a inquiété les citoyens algériens à l’approche du mois de Ramadan. Pour répondre à cette préoccupation, le ministère de l’Agriculture et du Développement durable a récemment annoncé qu’il allait mettre en place des points de vente directe pour certains produits agricoles, afin de permettre aux consommateurs d’acheter ces produits à des prix abordables.

Plus précisément, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a communiqué le mardi 28 mars 2023 qu’il allait installer des points de vente directe pour les produits agricoles de grande consommation dans les établissements et les bureaux relevant de ce secteur dans tout le pays. Les emplacements de ces points de vente peuvent être consultés sur le site web « Souk » du ministère à l’adresse suivante: https://souk.madr.gov.dz.

La mise en place de ces points de vente directe vise à permettre aux consommateurs algériens d’avoir accès à une variété de produits agricoles de grande consommation à des prix raisonnables. Les produits disponibles incluront notamment les viandes rouges et blanches, le lait, les légumes secs, ainsi que d’autres produits couramment consommés. Cette initiative a pour but de répondre aux préoccupations des citoyens en cette période de Ramadan.