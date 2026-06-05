Aligné sur l’OMS : que change le lancement du RNES en Algérie pour les hôpitaux et les patients ?

Le ministère de la Santé a lancé le Référentiel national des équipements de santé (RNES), un dispositif présenté comme le premier cadre normatif national dédié à la définition des équipements médicaux essentiels dans les structures de soins.

Il permettra de mieux encadrer les investissements, harmoniser les pratiques et renforcer la gouvernance du système de santé. Ce référentiel s’appuie sur une approche scientifique inspirée des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé. Tout en étant adaptée aux réalités nationales, notamment en matière de ressources humaines, de situation épidémiologique et de capacités de maintenance. Mais qu’est-ce que cela change concrètement sur le terrain ?

RNES en Algérie : un nouveau cadre pour standardiser les équipements dans les hôpitaux

Le RNES introduit une règle nationale unique pour définir les équipements jugés essentiels dans les établissements de santé, en fonction de leur niveau et de leurs missions.

Le texte précise que les structures sanitaires sont désormais organisées selon quatre niveaux :

Soins primaires Soins secondaires Soins spécialisés régionaux Soins de référence nationaux

Concrètement, chaque catégorie d’établissement doit disposer d’équipements adaptés à son niveau de prise en charge, avec une liste de référence définie au niveau national.

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Ce que cela change pour les hôpitaux

Pour les établissements de santé, plusieurs évolutions se dessinent :

Une définition plus claire des équipements obligatoires selon chaque type d’hôpital

Une réduction des choix improvisés dans les achats de matériel médical

Une meilleure cohérence dans les programmes d’équipement entre les wilayas

Un cadre commun pour les projets d’investissement et les marchés publics

Le RNES devient également un outil d’aide à la décision pour les autorités sanitaires, notamment pour valider les projets d’équipement et établir les cahiers des charges.

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Les impacts attendus pour les citoyens

Pour les patients, le RNES n’introduit pas de changement immédiat dans la prise en charge médicale. Cependant, il agit sur l’organisation des moyens disponibles dans les hôpitaux.

Une répartition plus équilibrée des équipements médicaux sur le territoire

Une meilleure adéquation entre les besoins réels des patients et les équipements disponibles

Une réduction progressive des écarts entre établissements bien équipés et structures moins dotées

Un accès plus homogène aux examens et aux soins spécialisés selon les régions

Une approche scientifique et une plateforme numérique évolutive

Le RNES repose sur une méthodologie scientifique inspirée des standards de l’OMS et des meilleures pratiques internationales, tout en intégrant les contraintes locales comme la disponibilité des ressources humaines, les capacités de maintenance et l’accès aux consommables médicaux.

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Les experts cliniciens et spécialistes sont associés à sa mise en œuvre. Leur rôle consiste à définir les besoins techniques propres à chaque spécialité et à proposer les équipements adaptés selon une logique d’efficacité médicale et économique.