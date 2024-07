Alicante – Oran en ferry : Baleària prend le relais et annonce une nouvelle ligne

La compagnie nationale maritime annonce le report de toutes les traversées du carferry, Moby Dada, à des dates ultérieures. Une situation qui a fortement impacté les passagers qui souhaitent se rendre en Algérie pendant cette saison estivale.

En effet, depuis plusieurs semaines, les voyageurs d’Algérie peinent à rejoindre le territoire national depuis l’Europe. Suite à ces perturbations, la compagnie espagnole Baleària a d’abord organisé une traversée spéciale, le 27 juillet dernier, pour transporter les 700 passagers d’Algérie Ferries bloqués à Alicante.

Baleària annonce de nouvelles traversées entre Alicante et Oran

Mais ce n’est pas tout, le transporteur maritime espagnol a aussi programmé un autre voyage en ce mardi 30 juillet pour venir à la rescousse des passagers de l’ENTMV, qui subissent les conséquences d’une flotte réduite en cette saison estivale.

En plus de ces deux voyages, Baleària revient dans un nouveau communiqué, pour faire part du lancement d’une nouvelle ligne maritime. Désormais, elle desservira le port d’Oran, à l’ouest de l’Algérie, au départ d’Alicante en Espagne, à raison de trois traversées par semaine programmées entre le 1ᵉʳ août et le 28 septembre 2024.

En revanche, à partir du mois d’octobre 2024, le transporteur maritime réduira le nombre de ses voyages pour desservir la ligne Alicante – Oran, au rythme d’un seul voyage hebdomadaire.

Trois départs entre Mostaganem et Valence et jusqu’à 20 % de réduction

Pour accompagner l’ouverture de cette nouvelle ligne, Baleària rappelle qu’elle assure la desserte de la ligne Valence Mostaganem, avec trois départs par semaine. Une offre qui permet de répondre à la demande exprimée par les voyageurs algériens.

Sur ces deux lignes, Baleària propose aussi à ses voyageurs de réserver leurs billets de voyages entre Valence et Mostaganem, mais aussi entre Alicante et Oran et de profiter jusqu’à 20 % de réduction, sur les voyages en aller-retour, avec ou sans véhicule.

Il est important de rappeler que cette offre est valable pour toutes les réservations effectuées jusqu’au 5 août 2024 et s’applique sur les voyages programmés jusqu’au 30 septembre 2024. La promotion ne s’applique pas sur les réservations Open, ni sur les red dates. Les modifications sont autorisées sous réserve de différence de prix et les places sont limitées, indique la compagnie dans son communiqué.

