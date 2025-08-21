Alicante : les échanges commerciaux avec l’Algérie atteignent 64 millions € au premier semestre

La Chambre de commerce de la ville d’Alicante, en Espagne, a annoncé un record historique dans les échanges commerciaux avec l’Algérie. Les entreprises privées de cette région ont atteint un volume d’affaires de 64 millions d’euros durant le premier semestre de l’année 2025, un chiffre qui illustre la reprise progressive des relations économiques entre Alger et Madrid après plusieurs années de gel. Cette performance exceptionnelle témoigne d’un regain d’intérêt pour le marché algérien.

La presse locale dans la région du Levant (Levante) a largement commenté cette évolution, en la qualifiant de « retour de l’Algérie sur la carte économique d’Alicante ». Les journaux soulignent que ce regain d’activité constitue une bouffée d’oxygène pour plusieurs entreprises espagnoles de la région. Ces dernières avaient été fortement touchées par la suspension de l’accord d’amitié et de bon voisinage entre l’Algérie et l’Espagne. Certaines d’entre elles, menacées de faillite, voient aujourd’hui une réelle opportunité de relance de leur activité.

🟢 À LIRE AUSSI : Contrôle des importations en Algérie : Rezig défend sa politique

Reprise des échanges commerciaux entre l’Algérie et Alicante

Cette croissance économique est d’autant plus remarquable qu’elle intervient après une période de tensions diplomatiques entre l’Algérie et l’Espagne. Le volume des échanges entre les deux pays avait considérablement diminué, impactant fortement les entreprises espagnoles, notamment celles de la région d’Alicante.

La levée des restrictions bancaires, décidée fin 2024 par le président de la République algérienne, a joué un rôle crucial dans cette reprise. Cette mesure a permis de rétablir la confiance entre les partenaires commerciaux et de faciliter les transactions financières.

La levée des restrictions, un catalyseur pour l’économie

Avant la levée des restrictions bancaires, des milliers d’entreprises espagnoles, particulièrement dans la région d’Alicante, avaient cessé leurs activités en Algérie, subissant des pertes économiques considérables. La situation était devenue critique pour certaines d’entre elles, qui étaient au bord de la faillite.

🟢 À LIRE AUSSI : Évolution du dinar algérien face à l’euro : où en sont les cours de change cette semaine ?

Les médias espagnols estiment que cette reprise pourrait ouvrir la voie à un nouveau cycle de coopération économique entre Alger et Madrid, notamment dans les secteurs de l’agroalimentaire, de la construction, de la céramique et des services portuaires. L’Algérie, redevenue un partenaire commercial central pour Alicante, offre aux entreprises espagnoles un débouché vital dans un contexte économique européen difficile.

Avec un premier semestre 2025 déjà marqué par des résultats jugés « exceptionnels », les observateurs s’attendent à ce que le volume des échanges commerciaux continue de croître au second semestre. Pour de nombreux analystes espagnols, ce regain démontre que la coopération algéro-espagnole, bien que fragilisée par les tensions politiques récentes, reste incontournable et promise à un avenir solide.

🟢 À LIRE AUSSI : Trafic de passeports algériens : la police espagnole fait tomber un réseau à Alicante