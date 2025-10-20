Alicante à prix réduit : les nouvelles offres d’Algérie Ferries dès 10 520 dinars

Après avoir mis en promotion ses billets de voyage à destination de la France, Algérie Ferries casse les prix sur ses traversées vers Alicante en Espagne, notamment avec des billets proposés en vente à partir de 10 520 dinars seulement.

Suite au succès de ses promotions sur ses liaisons vers Marseille en France, au départ d’Alger, Skikda et d’Oran, la semaine dernière, Algérie Ferries lance une nouvelle opération promotionnelle. Depuis samedi 18 octobre, des billets à tarif réduit sont disponibles sur les voyages à destination d’Alicante.

Ces promotions concernent les lignes au départ d’Alger et d’Oran. L’offre s’applique également aux passagers voyageant avec un véhicule (tourisme ou utilitaire).

Algérie Ferries met en promotion ses billets de voyage vers l’Espagne

La compagnie maritime nationale a précisé dans un communiqué que les réductions s’appliquent aussi bien aux voyages en aller simple qu’aux traversées en aller-retour. Pour un aller simple vers Alicante au départ des ports d’Oran et d’Alger, voici les tarifs minimums proposés par la compagnie :

Passager seul voyageant en fauteuil : à partir de 10 520 dinars algériens ;

à partir de 10 520 dinars algériens ; Passager avec véhicule de tourisme : à partir de 27 520 dinars algériens ;

à partir de 27 520 dinars algériens ; Voyageur avec un véhicule utilitaire (Fourgon) : au prix de 35 020 dinars algériens.

Par ailleurs, les prix des billets en aller-retour débutent à 20 020 dinars algériens. Pour les passagers voyageant avec un véhicule, les tarifs minimums sont de 54 020 dinars (voiture de tourisme) et de 69 020 dinars algériens pour un billet comprenant le transport d’un véhicule utilitaire (fourgon).

Cette offre est particulièrement avantageuse pour les transporteurs de bagages et les commerçants pratiquant la micro-importation, notamment grâce aux prix proposés aux billets avec possibilité d’embarquement de véhicules utilitaires.

Les billets vers Marseille en promotion

Algérie Ferries a précédemment lancé une nouvelle campagne de promotions sur ses traversées maritimes vers Marseille (France). Ces offres sont présentées comme des tarifs « tout inclus » couvrant la traversée, le transport du véhicule et les repas à bord, et visent notamment la diaspora.

Les tarifs promotionnels s’appliquent exclusivement aux voyages en aller simple sur les liaisons suivantes (prix de base sans/avec véhicule) :

Le voyage Alger – Marseille : 21 620 DA / 53 120 DA ;

21 620 DA / 53 120 DA ; la traversée Oran – Marseille : 22 520 DA / 59 020 DA ;

22 520 DA / 59 020 DA ; la traversée Skikda – Marseille : 21 620 DA / 53 120 DA.

L’initiative a pour but de stimuler les réservations et d’offrir une solution de transport compétitive, en particulier pour les passagers voyageant avec leur voiture.

