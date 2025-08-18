Ali Bencheikh élu à la tête d’une nouvelle association

Ali Benkheikh a été élu président de l’association des joueurs algériens. Une nouvelle structure créée, qui va exercer sous la tutelle de la Fédération algérienne de football.

Conformément aux nouveaux statuts de la Fédération algérienne de football, une association des joueurs algériens doit être créée. Comme prévu, l’assemblée générale élective a eu lieu ce matin. Parmi les candidats, l’ancien international algérien et joueur emblématique du MC Alger, Ali Bencheikh, actuellement consultant dans une chaîne sportive de télévision privée.

Comme il fallait s’y attendre, le célèbre consultant a été élu nouveau président de ladite association pour un mandat de quatre ans. En effet, il a largement devancé son concurrent direct Nacer Bouiche, en obtenant 19 voix sur 25.

À noter que selon les nouveaux statuts de la FAF, l’Assemblée générale doit compter, outre les membres habituels, d’une association des joueurs, une association des entraîneurs et une association des arbitres. Chaque association compte une voix dans les suffrages.

La Création de la SOGISL pour la Gestion du Stade Ali Ammar

La Société nationale Sonatrach franchit une nouvelle étape dans la professionnalisation du football algérien en créant une filiale spécialisée pour la gestion du stade Ali Ammar de Douera. Cette décision a été approuvée lors d’une Assemblée générale extraordinaire du groupe, tenue dimanche dernier.

La nouvelle entité, nommée Société de gestion et d’exploitation des infrastructures sportives et de loisirs (SOGISL), sera intégralement détenue par la holding « Sonatrach Activités Extérieures et Support ». Sa mission principale sera d’assurer une gestion rigoureuse du stade, son entretien et sa valorisation, au profit du Mouloudia Club d’Alger (MCA).

Cette initiative répond directement aux orientations des pouvoirs publics et à la décision du président de la République Abdelmadjid Tebboune, visant à créer une structure économique indépendante pour administrer cette infrastructure sportive majeure. Elle s’inscrit dans la vision de Sonatrach d’allier responsabilité sociale et développement économique au service du sport national.

Pendant ce temps, les joueurs du MCA poursuivent leur préparation à Annaba en vue de la saison 2025-2026 de la Ligue 1 Mobilis.

