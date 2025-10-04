Ali Amran, le roi du pop-rock kabyle en concert exceptionnel au Dôme de Paris

Le 18 octobre 2025, Paris s’apprête à battre au rythme de la chanson Kabylie moderne. Pour la première fois de sa carrière, Ali Amran, figure emblématique et incontestable du pop-rock Algérien, investira la scène mythique du Dôme de Paris – Palais des Sports.

Né à Iguariden, en Haute Kabylie, Ali Amran (de son vrai nom Ali Koulougli) a grandi entre les échos des chansons traditionnelles et les sonorités venues d’ailleurs.

Très tôt, il s’est nourri autant des chants et refrains kabyles que des guitares électriques de Pink Floyd ou des harmonies des Beatles. De ce mélange improbable est née une musique hybride, lumineuse et rebelle, qui fait aujourd’hui son identité.

Contrairement à certains de ses contemporains, Ali Amran n’a jamais cherché la lumière facile. Sa carrière est une route sinueuse, faite de concerts intimistes, d’albums soignés, de collaborations exigeantes. Pourtant, pas à pas, il s’est imposé comme la voix libre d’une chanson kabyle moderne, à la fois enracinée et universelle.

Un concert historique

Ce 18 octobre au Dôme de Paris ne sera pas un simple concert. Ce sera une célébration identitaire et culturelle, un moment où la diaspora Algérienne et les amoureux de musiques actuelles se rassembleront autour d’un même son, d’un même souffle.

À travers ses textes poétiques, parfois mordants, Ali Amran aborde des thèmes universels : l’exil, la liberté, la mémoire, l’amour, la place de la femme, les blessures de l’histoire. Sur scène, ces mots prennent une autre dimension : celle d’une communion collective où chaque spectateur se reconnaît, quelle que soit son origine.

Un spectacle annoncé comme exceptionnel

L’organisateur Futuryal Production promet une scénographie ambitieuse, digne des plus grands shows. Des titres en avant-première, extraits d’un album très attendu, seront présentés. Les guitares rugissantes d’Ali Amran se mêleront à ses ballades mélancoliques, créant ce contraste unique qui fait la force de ses concerts.

Et parce qu’un tel événement mérite une ouverture à la hauteur, c’est le duo No Money Kids qui lancera la soirée. Leur rock lo-fi, traversé de blues électronique, s’est forgé une réputation internationale. Leur nouvel album, Fireworks, enregistré entre Paris et New York, offrira un prélude explosif, comme un feu d’artifice sonore annonçant la tempête poétique d’Ali Amran.

Que l’on soit fan de la première heure ou simple curieux, ce concert s’annonce comme une expérience rare. Pour les uns, ce sera l’occasion de retrouver une voix qui les accompagne depuis des années. Pour les autres, ce sera peut-être une première rencontre avec un artiste qui dépasse les étiquettes, oscillant entre rock, folk et tradition. Dans tous les cas, c’est un moment à ne pas manquer.

Infos pratiques

Date : samedi 18 octobre 2025

Lieu : Dôme de Paris – Palais des Sports, 75015

Première partie : No Money Kids

Billetterie : via Ticketmaster