Algiers Urban Trail 2026 : le métro d’Alger suspend son service dans 2 stations

À l’occasion de la troisième édition de l’Algiers Urban Trail, prévue ce vendredi 26 juin 2026, les autorités ont annoncé un dispositif exceptionnel afin d’assurer le bon déroulement de cette manifestation sportive d’envergure. Organisée par la wilaya d’Alger, cette course urbaine réunira près de 10 000 coureurs, appelés à traverser plusieurs quartiers emblématiques de la capitale à partir de 18h30.

Pour garantir la sécurité des participants tout en maintenant un service de transport public efficace, l’Entreprise Métro d’Alger a dévoilé les mesures exceptionnelles qui seront appliquées durant l’événement.

Selon le communiqué officiel, le parcours de la course traversera plusieurs secteurs desservis par le métro d’Alger.

La première partie du tracé concernera la station Ali Boumendjel, où les participants accéderont au parcours par l’entrée située du côté de la rue Abane Ramdane, avant de ressortir par la sortie menant au Théâtre national algérien.

Le parcours se poursuivra ensuite au niveau de la station Jardin d’Essai, où les coureurs entreront par l’accès donnant sur la rue Mohamed Belouizdad, à proximité du Jardin d’Essai, avant de quitter la station par la sortie située du côté de l’École supérieure des Beaux-Arts.

Ces aménagements visent à permettre aux organisateurs de gérer les flux de participants dans les meilleures conditions de sécurité tout en limitant les perturbations pour les usagers du métro.

Métro d’Alger : suspension temporaire du service dans deux stations

Afin d’assurer le passage sécurisé des milliers de coureurs, le métro d’Alger procédera à une fermeture exceptionnelle de deux stations pendant la durée de l’événement.

Ainsi, la station Ali Boumendjel cessera d’accueillir les voyageurs à partir de 18h30, et ce jusqu’à la fin de la course.

De son côté, la station Jardin d’Essai sera temporairement fermée à partir de 19h00, également jusqu’à la fin de la manifestation sportive.

En revanche, les autorités précisent que l’ensemble des autres stations de la ligne resteront pleinement opérationnelles et continueront d’assurer un service normal tout au long de la soirée.

À travers cette organisation, les responsables souhaitent assurer le bon déroulement de cette troisième édition de l’Algiers Urban Trail, devenue l’un des principaux rendez-vous sportifs de la capitale. L’objectif est de permettre aux milliers de participants d’évoluer dans des conditions optimales tout en garantissant la sécurité des spectateurs et des usagers des transports publics.

Les voyageurs sont ainsi invités à anticiper leurs déplacements et à tenir compte des fermetures temporaires des stations Ali Boumendjel et Jardin d’Essai, particulièrement durant les créneaux horaires concernés.

Algiers Urban Trail 2026 : le sport au cœur de l’histoire d’Alger

Le 26 juin 2026, la capitale algérienne accueillera une nouvelle édition de l’Algiers Urban Trail (AUT), un rendez-vous devenu incontournable pour les passionnés de course à pied, de patrimoine et de découverte urbaine. Bien plus qu’une simple compétition sportive, cet événement offre une immersion exceptionnelle dans l’histoire, l’architecture et l’âme d’Alger, transformant chaque foulée en un véritable voyage à travers les siècles.

À première vue, l’Algiers Urban Trail ressemble à une course urbaine traditionnelle. Pourtant, dès les premiers mètres, les participants comprennent qu’ils vivent une expérience totalement différente.

Ici, les kilomètres laissent place aux « Historical Checkpoints », des étapes qui racontent chacune une page de l’histoire de la capitale. Le parcours ne se contente pas de traverser Alger : il la raconte, la met en scène et invite les coureurs à la redécouvrir sous un regard inédit.

Chaque rue pavée, chaque escalier, chaque monument devient un témoin du passé. L’effort physique se mêle à la curiosité culturelle, offrant une aventure où le patrimoine devient le véritable fil conducteur de la course.

Une plongée dans plus de mille ans d’histoire

L’un des moments les plus marquants du parcours reste sans aucun doute la traversée de la Casbah d’Alger, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1992.

Fondée au Xe siècle par le prince berbère Bologhine Ibn Ziri sur les vestiges de l’antique cité romaine d’Icosium, la Casbah constitue aujourd’hui l’un des ensembles urbains historiques les plus remarquables du bassin méditerranéen.

Ses ruelles étroites, ses maisons traditionnelles, ses palais ottomans, ses mosquées et ses places racontent des siècles de civilisation. Courir au cœur de ce labyrinthe historique permet aux participants de ressentir toute la richesse culturelle d’un quartier qui a résisté au temps et demeure un symbole fort de l’identité algérienne.

Le parcours conduit également les coureurs jusqu’aux célèbres Arcades de l’Amirauté, héritage de la puissance maritime d’Alger aux XVIe et XVIIe siècles. À l’époque où la Régence d’Alger dominait une partie de la Méditerranée, ce secteur constituait un centre stratégique majeur pour les activités navales et commerciales.

Autre étape emblématique : le siège de la Wilaya d’Alger, remarquable exemple de l’architecture néo-mauresque du début du XXe siècle. Son imposante silhouette illustre parfaitement la rencontre entre influences orientales et occidentales qui caractérise une partie du patrimoine architectural algérois.

10 étapes pour raconter une capitale aux multiples visages

Le parcours de l’Algiers Urban Trail est conçu comme une véritable fresque historique.

De la vieille Casbah aux grands boulevards haussmanniens, des places emblématiques aux escaliers mythiques de la capitale, les participants découvrent une ville façonnée par plusieurs civilisations.

Berbère, romaine, ottomane, coloniale puis indépendante, Alger possède une identité multiple qui fait toute sa singularité. L’AUT réussit le pari de relier ces différentes époques au sein d’un même itinéraire sportif.

Au fil de la course, les participants franchissent plus de 1 000 marches, explorent plus de quinze monuments historiques et traversent certains des quartiers les plus emblématiques de la capitale.

Chaque montée offre une nouvelle perspective sur la baie d’Alger. Chaque descente dévoile une nouvelle façade, un nouveau panorama ou un détail architectural souvent ignoré par les habitants eux-mêmes.

Algiers Urban Trail : des chiffres qui témoignent d’un succès grandissant

L’édition 2025 a marqué un véritable tournant dans l’histoire de l’événement.

Plus de 3 000 coureurs se sont élancés sur les différents parcours, confirmant l’engouement grandissant pour cette manifestation unique en Algérie.

L’organisation a également renforcé les animations culturelles, les points de ravitaillement, l’encadrement sportif ainsi que l’accueil des participants venus de plusieurs pays.

En seulement deux éditions, l’Algiers Urban Trail s’est imposé comme l’un des événements sportifs les plus attendus du calendrier national.

L’originalité de l’Algiers Urban Trail réside dans sa capacité à faire dialoguer deux univers que tout semble opposer : la compétition sportive et la valorisation du patrimoine.

Courir devient ici un moyen de sensibiliser le public à la richesse historique d’Alger.

Nombreux sont les monuments que les habitants croisent quotidiennement sans réellement les observer. Grâce à l’AUT, ces bâtiments retrouvent toute leur place dans la mémoire collective.

L’événement participe également à promouvoir un tourisme urbain différent, davantage centré sur l’histoire, l’architecture et l’identité culturelle de la capitale.

Une communauté qui dépasse le simple cadre sportif

L’Algiers Urban Trail rassemble des profils très variés. On y retrouve des athlètes confirmés, des coureurs amateurs, des passionnés d’histoire, des familles venues encourager les participants, mais aussi des visiteurs étrangers désireux de découvrir Alger autrement.

Cette diversité fait partie de l’ADN de l’événement. Au-delà de la performance sportive, c’est une véritable communauté qui se construit année après année autour de valeurs communes : le dépassement de soi, la découverte, le partage et l’amour de la ville.

La première édition, organisée en 2024, avait pour ambition de poser les bases d’un nouveau concept sportif en Algérie.

Le pari était audacieux : transformer les rues d’Alger en un immense parcours de trail urbain reliant les principaux sites historiques de la capitale.

L’année suivante, l’édition 2025 a confirmé le potentiel de l’événement. L’augmentation du nombre de participants, l’amélioration du parcours et la dimension internationale grandissante ont permis à l’AUT de franchir une nouvelle étape dans son développement.

En 2026, les organisateurs ambitionnent d’aller encore plus loin en proposant une expérience toujours plus immersive, plus spectaculaire et plus accessible.

Alger, un terrain de jeu unique au monde

Peu de capitales offrent un décor aussi contrasté qu’Alger.

Construite à flanc de colline face à la Méditerranée, la ville alterne montées abruptes, escaliers interminables, ruelles anciennes, places historiques et larges avenues.

Cette géographie particulière fait d’Alger un terrain idéal pour le trail urbain.

Chaque portion du parcours sollicite différemment les coureurs, alternant endurance, puissance et agilité tout en offrant des panoramas exceptionnels sur la baie, le port et les hauteurs de la ville.

Prévue le 26 juin 2026, cette nouvelle édition promet d’être la plus ambitieuse depuis la création de l’événement.

Les organisateurs souhaitent repousser les limites aussi bien sur le plan sportif que culturel, avec un parcours enrichi, davantage d’animations, une meilleure expérience pour les participants et une visibilité internationale renforcée.

L’objectif reste inchangé : faire de l’Algiers Urban Trail une référence du trail urbain en Méditerranée et un formidable ambassadeur du patrimoine algérois.