Algiers Photography Marathon : Capturez la magie d’Alger et remportez le grand prix

L’Établissement Arts et Culture de la Wilaya d’Alger organise la première édition du concours « Algiers Photography Marathon » sous le slogan « Célébrez la beauté et le patrimoine de la ville d’Alger à travers votre objectif ». Cet événement, qui se tiendra dans le cadre du Mois du Patrimoine du 18 avril au 18 mai 2025, vise à promouvoir le riche héritage culturel de la capitale tout en offrant aux photographes une opportunité unique d’exprimer leur talent.

Le « Algiers Photography Marathon » a pour principal objectif de documenter le patrimoine matériel et immatériel d’Alger à travers des images professionnelles. En encourageant les photographes à capturer la ville sous ses plus beaux angles, ce concours ambitionne également de stimuler la créativité et de révéler de nouveaux talents dans le domaine de la photographie.

Les participants auront ainsi la mission de proposer des images originales qui reflètent à la fois la beauté architecturale, les paysages emblématiques et l’histoire riche de la capitale algérienne.

Qui peut participer et comment ?

Le concours est ouvert à tous les photographes algériens, qu’ils soient amateurs ou professionnels, à condition d’être âgés de 18 ans et plus. Pour garantir l’authenticité des clichés, les photos doivent être prises exclusivement à Alger pendant la période du concours.

Chaque participant doit soumettre entre cinq (05) et dix (10) images répondant aux critères suivants :

Format JPEG

Taille de l’image : 50×70 cm avec une résolution de 300 DPI

Aucun ajustement excessif ni distorsion des lieux photographiés

Pas d’images issues d’Internet ou excessivement modifiées

Les photos doivent être envoyées accompagnées des informations personnelles du participant à l’adresse e-mail marathonphotoalger@gmail.com au plus tard le 17 avril 2025 à minuit.

Déroulement et conditions du concours

Un jury spécialisé sélectionnera dix (10) finalistes parmi les candidats. Ces derniers seront invités à participer à la phase finale du marathon, durant laquelle ils devront suivre un programme défini par le Comité d’organisation.

Afin de garantir des conditions optimales, les frais d’hébergement, de transport et de restauration seront entièrement pris en charge par l’organisation. Toutefois, les participants devront utiliser leur propre matériel photographique.

Chaque finaliste soumettra cinq images numérotées, avec une mention spéciale pour la première photo, qui devra remplir des critères techniques spécifiques.

Les résultats du concours et les clichés gagnants seront publiés sur la page officielle de la Wilaya d’Alger sur Facebook. Le Comité d’organisation se réserve le droit d’utiliser les photographies à des fins promotionnelles sans but lucratif, tout en mentionnant le nom de leurs auteurs. Cependant, les participants conservent l’entière propriété de leurs œuvres.

Prix et distinctions

Les gagnants du « Algiers Photography Marathon » recevront des récompenses afin de valoriser leur talent et leur contribution à la promotion du patrimoine algérois :

Premier prix : Une somme de 2 00 000 DA.

Deuxième prix : Une somme de 15 0 000 DA.

Troisième prix : Une somme de 10 0 000 DA .

Le « Algiers Photography Marathon » est une opportunité unique pour les passionnés de photographie de mettre en lumière le charme intemporel de la capitale algérienne. À travers leurs objectifs, les participants contribueront à enrichir le patrimoine visuel d’Alger tout en affirmant leur talent artistique.

Ne manquez pas cette chance de capturer l’essence d’Alger et de partager votre regard sur son histoire et sa beauté !