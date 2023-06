«Algé’Rire» Le Festival fait son grand retour à Alger: Une célébration hilarante à ne pas manquer

Retrouvez les meilleurs humoristes à Alger lors du festival Algé’Rire 2023, un événement incontournable pour les amateurs de comédie.

Algé’Rire Festival signe son grand retour à Alger, après une rupture de sept ans. Placée sous le Parrainage de Madame la Ministre de la Culture et des Arts, le Dr. Soraya Mouloudji, cette 5e édition aura lieu du 12 au 15 juillet 2023 au Palais de la culture « Moufdi Zakaria ».

Organisé par l’agence Broshing Events, l’Algé’Rire Festival sera inscrit sous le signe de « L’Algérie aux cœurs ». Car, cette cuvée 2023 s’étend sur d’autres horizons et lui donne ainsi, une dimension internationale par son ouverture aux humoristes du monde et de la diaspora, mais aussi par son ancrage africain, et ce, pour « faire rayonner cet évènement sur l’Afrique et sur la Méditerranée », soutiennent les organisateurs Tarik Ouhadj, Racim Mahboub & Adlane Messelem.

A cet effet, chaque soirée du festival fera voyager le public grâce au programme concocté et réparti sur différents galas : Le Gala International, le Gala Algérien « Derja », le Gala Africain et pour la première fois dans les pays du Maghreb, un Gala Anglophone, ainsi que deux one man show en exclusivité, avec Abdelkader Secteur et pour la première fois en Algérie, Houria Les yeux verts, qui viendra présenter son nouveau spectacle « Enfin moi ».

Algér’Rire en chiffres

L’aventure du festival Algé’Rire a commencé en 2013 et s’est poursuivie en 2015 et 2016 en Algérie, ainsi qu’en 2022 en France. Ces quatre éditions ont regroupé pas moins de 100 artistes sur 22 soirées, qui ont réuni plus de 25 000 spectateurs à Alger, à Oran, à Tlemcen, à Paris… Et, des centaines de milliers de téléspectateurs via Canal Algérie ; et plusieurs millions d’internautes atteints à travers diverses plateformes numériques.

Fondée par Tarik Ouhadj et Racim Mahboub, Broshing Events est une agence productrice de services spécialisés dans le conseil en marketing et la communication, dont les services touchent également le grand public avec l’organisation de spectacles de divertissements et culturels : Musique, Théâtre, humour…