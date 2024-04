Algé’Rire 2024 : Le festival de l’humour revient à Alger du 30 Avril au 1er Mai

Trés attendu, le festival Algé’Rire, fait son grand retour à Alger du 30 avril au 1er mai, se tenant au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. L’événement promet quatre soirées exceptionnelles de rire, comprenant des galas et des spectacles de one-man-show au plaisir du public qui sera certainement nombreux.

La sixième édition du festival, sous le haut patronage du ministère de la Culture et des Arts, est placée sous le thème “100% rire”. Il visera principalement à mettre en avant le talent humoristique algérien tout en accueillant des artistes de renom africains et internationaux.

Toujours avec de bonnes surprises, cette année, la scène accueillera une belle diversité d’artistes, incluant des humoristes tant locaux qu’expatriés, ainsi que des figures marquantes de la scène francophone.

Parmi les artistes qui illumineront cette édition, on retrouvera Farid Chamekh, Abdelkader Secteur, Sarah Linda, Malik Belkhodja, Ilyes Djadel, Nash, Kamel Abdat, Réda Seddiki, Rey Mendes, Félix Dhjan et la troupe d’Algé’Rire.

Pour cette sixième édition, Algé’Rire met en avant un volet particulièrement spécial et enthousiasmant : un plateau exclusivement féminin, qui se tiendra le 1er mai. Ce gala, baptisé “100% féminin”, mettra en lumière le talent et la créativité des humoristes femmes, soulignant l’engagement du festival envers la diversité et l’inclusion.

Ce segment spécial verra la participation de plusieurs figures montantes et établies de l’humour. Avec notamment la talentueuse Sarah Linda, Flora Amara, Marihène,Nash ainsi que d’autres surprises, toutes prêtes à captiver le public avec leur humour unique et percutant. Ces artistes, connues pour leur capacité à aborder avec finesse et intelligence des sujets variés allant du quotidien aux questions de société, promettent une soirée riche en éclats de rire.

Dans le cadre de notre mise en lumière du plateau féminin lors de l’édition actuelle d’Algé’Rire, nous avons eu le privilège de rencontrer Sarah Linda, une des étoiles de cette soirée dédiée aux talents féminins. Talentueuse et déjà bien établie dans le milieu humoristique, Sarah Linda partage avec enthousiasme son expérience et ses sentiments quant à sa participation à ce festival unique.

Sarah Linda, visiblement émue, nous confie : “C’est un plaisir immense de jouer sur la terre de mes ancêtres dans un lieu aussi mythique que l’Opéra d’Alger. Après deux représentations réussies avec Algé’Rire à Paris au théâtre Le République en novembre et février derniers, je ressens une profonde gratitude envers le staff d’Algé’Rire qui m’a accordé leur confiance.”

View this post on Instagram A post shared by Raouf Haroun ⚖️ (@raouf_haroun)

Linda Sarah a également révélé ses réflexions et ses pensées sur l’importance d’un plateau dédié aux femmes au sein du festival Algé’Rire. Elle exprime son enthousiasme et son soutien pour cette initiative : “J’aime beaucoup l’idée qu’il y ait un plateau dédié uniquement aux femmes. Cela peut être inspirant pour d’autres femmes qui veulent se lancer dans la comédie ou le stand-up, et surtout montrer à notre communauté que nous avons la possibilité de faire de grandes choses en tant que femmes.”

View this post on Instagram A post shared by ALGÉ’RIRE FESTIVAL (@algerire_festival)

Ces paroles mettent en lumière l’engagement de cette talentueuse humoriste envers la promotion de la diversité et l’émancipation féminine dans le monde de l’humour, soulignant ainsi l’importance de ce gala spécial dans le cadre du festival.