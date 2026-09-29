Sans-papiers en France : les Algériens dans le haut du classement des interpellations

Quelles sont les nationalités les plus représentées parmi les étrangers en situation irrégulière en France ? Un document officiel déposé à l’Assemblée nationale pointe une présence significative des ressortissants algériens dans les statistiques d’interpellation.

Présenté par Charles Rodwell, rapporteur spécial de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, ce rapport officiel a été remis à l’Assemblée nationale le 16 septembre.

Au cœur de ce rapport : les chiffres clés des décisions d’éloignement (OQTF, expulsions) et, surtout, la part réelle de ces mesures appliquées sur le territoire français.

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Le bilan impressionnant des interpellations de sans-papiers algériens en 2024 et 2025

Entre coûts budgétaires élevés et difficultés d’exécution sur le terrain, le rapport passe au crible la gestion des expulsions vers ce pays stratégique et propose des leviers pour optimiser l’éloignement des sans-papiers. D’après le document, les nations dites « à très forts enjeux migratoires » désignent les pays dont sont issus la majorité des étrangers contrôlés en situation irrégulière et visés par des arrêtés d’expulsion.

S’agissant de l’Algérie, le rapport chiffre à 4 703 le nombre de ressortissants interpellés en situation irrégulière sur le sol français en 2023. Sur la même période, 2 513 ont fait l’objet d’un éloignement effectif depuis la métropole, soit un taux d’exécution de 53 %.

La même source révèle une chute nette du taux d’exécution pour 2025 : si 46 956 ressortissants algériens ont été interpellés sans titre de séjour, seuls 2 539 ont été effectivement éloignés, ramenant le ratio reconduites/interpellations à peine à 4,9 %.

Ordres d’expulsion en Europe : les ressortissants algériens parmi les plus visés

À titre de comparaison, le nombre de Tunisiens interpellés en situation irrégulière est passé de 13 414 en 2024 à 16 366 en 2025. Du côté des ressortissants marocains, qui occupent le troisième rang, les contrôles sans papiers progressent également, grimpant de 12 956 en 2024 à 13 882 en 2025.

À l’échelle européenne, le rapport s’appuie sur les données d’Eurostat de décembre 2025 pour souligner qu’en 2024, Algériens, Marocains et Syriens ont constitué le trio de tête des nationalités visées par une décision d’expulsion. Ensemble, ces trois pays concentrent à eux seuls plus d’un cinquième des mesures d’éloignement prononcées dans l’Union européenne.

Le rapporteur met toutefois en évidence un fort décalage : le classement des expulsions réellement exécutées ne concorde pas avec celui des arrêtés prononcés. En pratique, ce sont les ressortissants géorgiens qui figurent au premier rang des départs effectifs, suivis des citoyens turcs et albanais.

Le document pointe ainsi un paradoxe : les pays d’Afrique du Nord dont les ressortissants cumulent le plus grand nombre de mesures d’éloignement ne font pas partie des principales destinations de renvoi effectif.

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