Algériens résidents à Gaza : le gouvernement propose un plan de rapatriement

L’état algérien va rapatrier les ressortissants algériens résidents à Gaza. L’ambassade d’Algérie au Caire a publié un communiqué important concernant l’opération.

Plusieurs ressortissants algériens à Gaza sont restés bloqués dans la ville palestinienne depuis le début de la guerre en octobre 2023. Maintenant que le calme est revenu à la région, suite à l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, l’état algérien pourra entamer les procédures pour les rapatrier.

A cet effet, l’ambassade d’Algérie au Caire a publié cet après-midi un communiqué important. Il a mis à la disposition des ressortissants algériens des numéros de téléphone.

« La République Algérienne Démocratique et Populaire porte à la connaissance de ses ressortissants résidents à Gaza avoir mis en service des lignes de communication, et ce, afin d’établir leurs noms dans la liste du rapatriement », lit-on dans le communiqué.

Les lignes de communication sont comme suit :

Numéro vert (fixe) : 08007362948

Numéro vert (mobile) : 01505940315

E-mail : amb-caire@mae.dz

Numéro de téléphone : 002027368527

Fax : 0020277364158 – 0020277366659

Le ministère d’Algérie au Caire indique que les lignes de communication sont opérationnelles quotidiennement, du 9h à 17h.

L’Algérie envoie des aides à Gaza

Dans un effort remarquable de solidarité, le Croissant-Rouge algérien (CRA) a réussi à rassembler plus de 300 tonnes d’aide humanitaire destinées à Gaza. Cette initiative majeure, annoncée par la présidente du CRA, Ibtissem Hamlaoui, lors d’une visite à Constantine, témoigne de l’engagement continu de l’Algérie envers la cause palestinienne.

L’aide collectée comprend un large éventail de produits essentiels : denrées alimentaires, couvertures, matériel médical, vêtements et tentes. La campagne a bénéficié d’une mobilisation exceptionnelle à l’échelle nationale, recevant des contributions significatives de citoyens, d’entreprises et d’associations.

En parallèle, l’association « El Baraka » a déjà réussi à acheminer une première caravane d’aide humanitaire à Gaza, en collaboration avec l’Organisation de bienfaisance hachémite de Jordanie. Cette opération a été rendue possible grâce à l’instauration d’un récent cessez-le-feu, ouvrant une fenêtre d’opportunité cruciale pour l’acheminement des secours via la Jordanie.

Cette mobilisation massive illustre la détermination de la société civile algérienne à soutenir la population de Gaza face aux conséquences humanitaires du conflit en cours.

Gaza : L’hôpital des yeux renaît grâce à la solidarité algérienne

Dans un contexte marqué par les destructions massives à Gaza, une lueur d’espoir émerge avec la réhabilitation de l’hôpital des yeux Mohamed Lamine Debaghine. Cette renaissance est le fruit de l’initiative « Al-Waad Al-Mafoul » (La Promesse tenue) menée par l’association algérienne Al-Baraka.

Malgré les pronostics pessimistes des équipes d’ingénieurs qui jugeaient la restauration impossible dans les conditions actuelles, les médecins gazaouis ont relevé ce défi extraordinaire. Le Dr Maher Shamiah, représentant du ministère de la Santé palestinien, souligne la détermination exceptionnelle des professionnels de santé qui sont restés sur place malgré les dangers.

Cette réouverture représente bien plus qu’une simple réhabilitation : c’est un symbole de résilience et d’espoir pour la population. L’établissement propose désormais une gamme complète de services ophtalmologiques, centralisant les consultations d’urgence, les cliniques spécialisées et les interventions chirurgicales en un seul lieu.

Cette initiative témoigne de l’engagement continu de l’Algérie envers la cause palestinienne et illustre parfaitement comment la solidarité internationale peut contribuer concrètement à l’amélioration des conditions de vie des Gazaouis, même dans les circonstances les plus difficiles.