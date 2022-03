Algériens en Ukraine :vers la programmation de vols de rapatriement?

Depuis le début de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger n’a de cesse de tenter de rassurer les algériens et la communauté algérienne établie en Ukraine.

Après plusieurs communiqués de ce ministère en question, un dernier a été communiqué durant la journée d’hier mardi 1er mars, ce dernier faisait état d’une réunion en visioconférence tenue par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger Ramtane Lamamra avec les ambassadeurs algériens en Ukraine, Pologne, Roumanie et Hongrie lors de laquelle ce dernier a tenu à souligner à nouveau l’importance que tout soit mis en œuvre et que tous les moyens soient réunis afin d’assurer la sécurité de la diaspora algérienne établie en Ukraine, qui traverse une grave période de turbulence après l’attaque Russe.

Dans ce communiqué, on peut lire : « Aujourd’hui, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, a effectué une visite d’inspection au centre qui abrite la cellule de crise au niveau du ministère, où il a souligné la nécessité d’intensifier les efforts pour suivre les développements en Ukraine, en particulier la situation de la communauté algérienne dans ce pays, à travers une communication continue avec les intérêts diplomatiques à Kiev, Varsovie, Bucarest et Budapest, afin de coordonner les efforts et d’assurer une prise en charge optimale des membres de la communauté jusqu’à leur évacuation vers la patrie.

Dans le même communiqué, il a été précisé que durant cette réunion en visioconférence avec les ambassadeurs algériens en Ukraine, Pologne, Roumanie et Hongrie, les Secrétaire Général du Ministère, de l’Envoyé Spécial en charge de la collectivité nationale, directeurs généraux concernés ainsi que des membres de la Cellule de Crise étaient présents durant cette même réunion.

Le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, a tenu aussi à souligner que la priorité reste la sécurité de la communauté algérienne établie en Ukraine, et que tout doit être mis en place pour le bon accueil des algériens aux frontières entre l’Ukraine et la Pologne, la Roumanie et la Hongrie, en attendant de pouvoir programmer des vols de rapatriement.

Algériens en Ukraine, que faire ?

Dans un premier temps le Ministères des affaires étrangères, appelle la communauté algérienne résidant en Ukraine, à faire preuve de prudence, à ne sortir qu’en cas d’urgence extrême, mais aussi de rester en communication permanente avec le consulat algérien à Kiev, en appelant sur le numéro suivant : 0800-500068.

En premier lieu, passer la frontière polonaise, une fois en Pologne, vous pouvez prendre attache avec l’ambassade algérienne en Pologne, en écrivant sur le mail suivant : [email protected] en envoyant une copie de votre passeport, votre numéro de téléphone, votre adresse mail et en mentionnant le lieu où vous vous trouverez. Ou par téléphone aux numéros suivants : 00 48 22 617 58 55 et le numéro vert 00 48 780 605 353.

En second lieu, passer la frontière hongroise, qui a décidé d’accueillir les gens qui fuient la guerre en Ukraine, depuis ce dimanche 27 février, en ouvrant 5 postes frontaliers, ou il faudra présenter un passeport et un certificat de résidence ukrainien.

En dernier lieu, les algériens vivant en Ukraine peuvent prendre attache avec l’Ambassade d’Algérie à Bucarest, au numéro suivant : 00 40 21 314 45 65.