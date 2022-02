Algériens en Ukraine: l’ambassade polonaise explique les procédures

Le conflit en Ukraine faisant rage et tous s’inquiètent pour ses ressortissants habitant le pays.

Beaucoup d’Algériens sont en Ukraine, dont des résidents et des étudiants et leur état inquiète tout le monde qui se sont pour la plupart dirigés vers la Pologne pour y trouver refuge.

Avant toute chose, le ministère des Affaires étrangères a tenu à rassurer le reste des algériens dans un communiqué publié où il affirme : . « Aucun décès n’a été enregistré parmi les membres de notre communauté résidant dans ce pays ».

De ce fait, il fallait agir vite afin de limiter les dégâts et pour cela que ce samedi 26 février, l’ambassade algérienne en Pologne déclare qu’elle prépare une opération de rapatriement et demandent aux algériens qui s’étaient réfugiés en Pologne ou sont en route de faire signe et cela par le biais d’une adresse mail mise à disposition : [email protected]

Les intéressés devront envoyer un ensemble de documents afin de faciliter la procédure dont une copie de leur passeport, une copie de leur carte consulaire ( qui est facultative ) ainsi que leur numéro de téléphone. Les Algériens communiqueront aussi le lieu où ils se trouvent.

Un numéro vert pour la diaspora algérienne en Ukraine

Le ministère des Affaires étrangères a ce jeudi 24 février déclaré dans un communiqué la mise à leur disposition d’un numéro vert pour contacter l’ambassade d’Algérie à Kiev qui est le 0800- 500068.

Afin de rassurer les familles, le département de Ramtane Lamara a aussi communiqué un numéro de téléphone algérien qui se sera disponible : 021 50 45 00.

Malgré toutes ces mesures prises, la diaspora résidente en Russie doit faire preuve d’une extrême prudence et faire preuve de solidarité.