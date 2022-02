Algériens en Ukraine : le département de Lamamra fait le point

Jeudi dernier, la Russie a lancé une offensive militaire contre l’Ukraine. Depuis le feu vert de Vladimir Poutine, l’armée russe prend du terrain pour atteindre Kiev, mais aussi bombarde les principales villes du pays.

Après avoir appelé la diaspora à la prudence, le département de Ramtane Lamamra s’est exprimé de nouveau hier non pas pour prendre position dans cette guerre, mais pour lancer un énième appel aux Algériens résidant en Ukraine.

Énième appel de prudence

Dans un communiqué rendu public hier vendredi ; le ministère des Affaires étrangères a donné de nouvelles instructions aux citoyens algériens présents et établis en Ukraine.

« Le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger continue de suivre les développements de la situation dans la république de l’Ukraine et assure de son entière souci à œuvrer et coordonner les efforts pour assurer la sécurité des membres de la communauté nationale établis dans ce pays par le biais de l’ambassade d’Algérie à Warsaw et Bucarest », lit-on dans le communiqué.

« Les citoyens algériens présents et établis en Ukraine sont appelés à suivre les orientations de l’ambassade d’Algérie dans la capitale ukrainienne Kiev et veille dans ses moments difficiles qui prévaut actuellement à rester en contact avec eux directement ou indirectement », a ajouté la même source.

Par ailleurs, il convient de souligner qu’un numéro vert gratuit a été mis à la disposition des membres de la communauté nationale établis dans ce pays pour entrer en contact avec l’ambassade d’Algérie à Kiev : 0800- 500068 ; en plus du numéro vert 021 50 45 00 qui a été cré au niveau du ministère.