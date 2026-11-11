Algériens de France : combien sont-ils vraiment ? Ce que disent les chiffres officiels

Plus d’un million d’immigrés nés en Algérie, autant d’enfants nés en France, 658 000 titres de séjour valides : la diaspora algérienne est la première de France. Mais elle fait aussi l’objet de chiffres fantaisistes, alors que l’immigration s’impose au cœur de la campagne présidentielle. Ce que disent vraiment les statistiques officielles.

Combien d’Algériens vivent en France ?

En 2025, la France compte environ 1 008 000 immigrés nés en Algérie, selon les estimations provisoires de l’Insee. Ils forment le premier groupe d’immigrés du pays, avec 12,6 % du total. Les immigrés nés au Maroc arrivent juste derrière.

Il faut y ajouter leurs enfants nés en France, que l’Insee appelle les « descendants d’immigrés ». Ils sont environ 1 250 000 à avoir au moins un parent immigré né en Algérie. D’après nos calculs, la diaspora algérienne compte donc près de 2,26 millions de personnes sur deux générations.

Ces chiffres sont bien loin des « 5 à 6 millions » parfois avancés dans le débat public. Le démographe Patrick Simon, de l’Institut national d’études démographiques, estime qu’on reste très loin de ce total, même en comptant les petits-enfants. La statistique officielle ne suit pas, en effet, les générations au-delà des enfants d’immigrés.

Immigrés, descendants, binationaux : comment sont comptés les Algériens de France ?

Pour l’Insee, un immigré est une personne née étrangère à l’étranger et qui réside en France. Un immigré devenu français par naturalisation reste donc compté comme immigré. À l’inverse, les Français nés en Algérie avant l’indépendance, comme les rapatriés, ne sont pas des immigrés.

Un descendant d’immigrés est une personne née en France, dont au moins un parent est immigré. La plupart sont français. Les petits-enfants d’immigrés, nés de parents eux-mêmes nés en France, ne figurent plus dans ces statistiques.

Le ministère de l’Intérieur compte, lui, les étrangers en situation régulière, c’est-à-dire les titulaires d’un titre de séjour. Ces chiffres ne comprennent ni les Algériens devenus français, ni les mineurs, qui n’ont pas besoin de titre de séjour. Ils ne peuvent donc pas être additionnés à ceux de l’Insee.

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Combien d’Algériens ont un titre de séjour en France ?

Fin 2025, les ressortissants algériens détenaient 658 232 titres et documents provisoires de séjour valides en France, selon le ministère de l’Intérieur. Ils restent ainsi la première nationalité étrangère hors Union européenne présente sur le territoire. Ce nombre a progressé d’un peu plus de 1 % en un an.

La grande majorité de ces Algériens disposent d’un certificat de résidence, le titre de séjour propre aux Algériens prévu par l’accord franco-algérien de 1968. Au 31 décembre 2025, 616 419 certificats de résidence algériens étaient en cours de validité. Notre article sur les certificats de résidence algériens détaillait ces chiffres.

La famille reste le premier motif de séjour des Algériens installés en France. Parmi les Algériens titulaires d’un titre de séjour, 41,9 % l’ont obtenu pour motif familial. Ce chiffre reflète l’ancienneté de cette immigration, installée en France depuis plusieurs générations.

Combien d’Algériens arrivent en France chaque année ?

En 2025, la France a délivré 28 531 premiers titres de séjour à des Algériens, en baisse de 2,8 % sur un an. Les Algériens restent la deuxième nationalité bénéficiaire, derrière les Marocains. Ces chiffres restent supérieurs à ceux observés avant la crise sanitaire.

Plus de la moitié de ces premiers titres, 53 %, ont été accordés pour des motifs familiaux, comme le regroupement familial ou le mariage. Les études arrivent en deuxième position, avec 30,6 % des titres délivrés. Les motifs économiques ne représentent que 7,3 % des premiers titres accordés aux Algériens.

L’Insee, qui compte toutes les personnes qui s’installent en France, aboutit à des ordres de grandeur proches. En 2024, 24 700 immigrés nés en Algérie se sont installés en France, soit 7,9 % de l’ensemble des immigrés arrivés cette année-là. La présence algérienne reste surtout ancienne : en 2020, la moitié des immigrés nés en Algérie étaient arrivés avant l’an 2000.

Visas pour la France : combien d’Algériens en ont obtenu en 2025 ?

Les visas accordés aux Algériens ont nettement reculé. En 2025, la France a délivré 204 242 visas de court et de long séjour à des Algériens, soit une baisse de 20 % en un an, selon le ministère de l’Intérieur. Dans le même temps, le nombre total de visas délivrés par la France a progressé.

Cette baisse s’inscrit dans le contexte de la crise diplomatique entre Paris et Alger, qui a marqué une grande partie de l’année 2025. Elle touche aussi bien les touristes que les familles, les étudiants ou les hommes d’affaires. Elle n’a pas empêché les Algériens de rester parmi les premiers bénéficiaires de titres de séjour.

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Naturalisations : plus de 11 500 Algériens devenus français en 2025

En 2025, 11 551 Algériens ont acquis la nationalité française, contre 12 002 en 2024, soit une baisse de 3,8 %. Ils représentent 12 % des nouveaux Français, au deuxième rang derrière les Marocains. Ces chiffres figurent dans le bilan officiel de l’accès à la nationalité française du ministère de l’Intérieur.

Ces acquisitions passent par trois voies principales. Environ 42 % des Algériens concernés ont été naturalisés par décret, après une demande déposée en préfecture. 27 % sont devenus français par déclaration, surtout à la suite d’un mariage, et près de 30 % par déclaration anticipée, une procédure réservée aux jeunes nés en France.

La baisse touche toutes les grandes nationalités d’origine. Elle s’explique notamment par une circulaire du 2 mai 2025, qui a durci les conditions de naturalisation : exemplarité, insertion professionnelle durable et ressources stables provenant majoritairement de France. Depuis le 1er janvier 2026, les candidats doivent aussi justifier d’un niveau B2 en français.

Quel âge ont les Algériens de France ?

Les immigrés algériens sont en moyenne plus âgés que l’ensemble de la population immigrée. En 2020, près d’un quart d’entre eux avaient 65 ans ou plus, selon l’Insee. Beaucoup sont venus travailler en France dans les années 1960 et 1970.

Leurs descendants sont, au contraire, très jeunes. En 2025, près d’un tiers d’entre eux ont moins de 15 ans, et plus d’un sur deux a moins de 25 ans. La diaspora algérienne est ainsi un pilier durable de la jeunesse française.

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Chômage des Algériens en France : que disent les statistiques ?

Les immigrés représentent 12 % de la population active en France, selon le ministère de l’Intérieur, qui s’appuie sur l’enquête Emploi de l’Insee. Ils occupent souvent des métiers peu qualifiés et difficiles, comme le nettoyage, l’aide à domicile, la sécurité ou le bâtiment. Mais ils exercent aussi des métiers très qualifiés, comme ceux de médecin hospitalier ou d’ingénieur.

Le chômage reste plus élevé chez les immigrés. En 2021, 16 % des actifs immigrés venus du Maghreb étaient au chômage, contre 8 % de l’ensemble des actifs, selon l’Insee. Cet écart, du simple au double, est régulièrement mis en avant dans le débat politique.

Les études officielles nuancent toutefois cette lecture. Les différences d’âge, de diplôme ou de lieu de vie n’expliquent qu’une partie de l’écart. Pour les immigrés originaires du Maghreb, plus des deux tiers de l’écart de chômage restent inexpliqués, ce qui traduit notamment des difficultés d’accès à l’emploi liées à l’origine.

Algériens de France : pourquoi ces chiffres comptent dans la présidentielle 2027

Ces données prennent un relief particulier à l’approche de l’élection présidentielle de 2027. Marine Le Pen a récemment affirmé sur une chaîne américaine que la France ne pouvait plus « importer des chômeurs », comme le détaillait notre article sur son entretien à CBS. Éric Zemmour propose, lui, de réduire de deux millions le nombre d’immigrés.

Ces débats s’appuient souvent sur des chiffres approximatifs, dans un sens comme dans l’autre. Les statistiques officielles permettent de les ramener à une réalité mesurable : une diaspora nombreuse, ancienne, installée sur plusieurs générations et majoritairement venue pour des raisons familiales. Elles montrent aussi des difficultés d’emploi persistantes, que l’âge ou le diplôme ne suffisent pas à expliquer.

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Algériens en France : les questions fréquentes

Combien y a-t-il d’Algériens en France ?

La France compte environ 1 008 000 immigrés nés en Algérie en 2025, selon les estimations provisoires de l’Insee. En ajoutant leurs enfants nés en France, environ 1 250 000, la diaspora algérienne réunit près de 2,26 millions de personnes sur deux générations.

Les Algériens sont-ils la première communauté étrangère en France ?

Oui, les immigrés nés en Algérie forment le premier groupe d’immigrés en France, avec 12,6 % du total. Les Algériens sont aussi la première nationalité étrangère hors Union européenne, avec 658 232 titres de séjour valides fin 2025.

Pourquoi parle-t-on parfois de 5 ou 6 millions d’Algériens en France ?

Ce chiffre ne correspond à aucune statistique officielle. Les données de l’Insee aboutissent à environ 2,26 millions de personnes, en comptant les immigrés et leurs enfants, et la statistique publique ne suit pas les générations suivantes.

Combien d’Algériens arrivent en France chaque année ?

En 2025, la France a délivré 28 531 premiers titres de séjour à des Algériens, en baisse de 2,8 % sur un an. Plus de la moitié ont été accordés pour des raisons familiales, et près d’un tiers pour des études.

Combien d’Algériens obtiennent la nationalité française chaque année ?

En 2025, 11 551 Algériens sont devenus français, contre 12 002 en 2024. Ils représentent 12 % des nouveaux Français, au deuxième rang derrière les Marocains.

Les Algériens de France sont-ils plus touchés par le chômage ?

Oui, en 2021, 16 % des actifs immigrés venus du Maghreb étaient au chômage, contre 8 % de l’ensemble des actifs, selon l’Insee. Une grande partie de cet écart ne s’explique ni par l’âge ni par le diplôme.