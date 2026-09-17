Des Algériens empêchés d’embarquer vers le Maroc avec Air France ? Ce que l’on sait

Plusieurs ressortissants algériens en route vers le Maroc auraient été refusés à bord de vols Air France ces derniers jours lors d’escales ou de départs depuis des aéroports français. Alors qu’ils auraient été en possession de tous les documents requis, ces voyageurs se seraient vus bloqués au comptoir d’enregistrement, interrompant net leur voyage. Retour sur les détails de ces incidents et les raisons évoquées.

Plusieurs ressortissants algériens en route vers le Maroc auraient été privés d’accès à bord d’appareils d’Air France ces derniers jours. Les faits se seraient produits dans des aéroports français, parfois lors de simples escales de correspondance.

D’après des sources concordantes, citées par le quotidien El Khabar, ces voyageurs disposaient pourtant des documents exigés pour effectuer le trajet. Le blocage, intervenu au comptoir d’enregistrement, a interrompu net leur déplacement.

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Air France invoque un titre de séjour marocain pour bloquer des passagers

La compagnie aérienne française s’est appuyée sur un argument unique : les intéressés ne présentaient pas de document de résidence en cours de validité émis par les autorités marocaines. Faute de ce justificatif, l’accès à la cabine leur a été refusé, y compris pour ceux qui ne faisaient que transiter par la France.

Aucune communication officielle n’est venue préciser sur quelle base réglementaire repose cette exigence. Les personnes écartées affirment avoir rempli l’ensemble des formalités habituelles. Le contraste entre des dossiers complets et une décision de refus alimente l’incompréhension chez les voyageurs concernés.

Pour les sources qui rapportent ces incidents, la décision d’Air France reste dépourvue de « fondement sérieux ». Le terme de « discrimination » revient avec insistance, tant le procédé semble viser une nationalité précise. Les règles internationales encadrant la circulation des personnes n’imposent rien de tel à un transporteur commercial.

Une mesure appliquée depuis le 16 septembre

Selon le journal Al Hayat, une instruction interne aurait été transmise aux équipes d’enregistrement. Le document exigerait une vérification systématique de la carte de séjour marocaine en cours de validité pour tous les passagers de nationalité algérienne à destination du Maroc.

D’après la même source, cette nouvelle mesure serait mise en œuvre depuis le 16 septembre 2026 sur l’ensemble des liaisons d’Air France opérées au départ d’Alger et d’Oran.

Selon le document cité par la même source, les équipes de Swissport – qui gèrent l’assistance en escale pour Air France à Alger et Oran – auraient reçu pour consigne de vérifier systématiquement la carte de séjour marocaine valide de chaque passager algérien en partance pour le Maroc.

Ainsi, seuls les passagers algériens en possession d’un titre de séjour marocain valide seraient autorisés à poursuivre leur trajet. Sans ce document conforme, le refus d’embarquement vers le Maroc deviendrait systématique.

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