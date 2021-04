Algériens bloqués à Roissy : vers une intervention du MAE ?

Dans l’absence du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, le sénateur FLN Abdelouhab Benzaim a été reçu aujourd’hui par le directeur général des Affaires consulaires et de la Communauté algérienne à l’étranger. L’objet de cette visite est le cas des 27 ressortissants Algériens encore bloqués au niveau de l’aéroport de Roissy.

27 Ressortissants Algériens sont bloqués au niveau de la zone de transit internationale de l’aéroport de Roissy CDG depuis plus d’un mois. Face à cette situation, les voyageurs infortunés ont engagé une procédure judiciaire contre Air Algérie. Le tribunal de Paris a tranché aujourd’hui en faveur de la compagnie aérienne, estimant que cette dernière n’a fait qu’appliquer les consignes des autorités Algériennes.

Les promesses du ministère des Affaires étrangères

Concernant cette affaire dont le dénouement a beaucoup tardé, c’est avec le directeur général des Affaires consulaires et de la Communauté algérienne à l’étranger, que le sénateur FLN s’est entretenu aujourd’hui, en l’absence du ministre des Affaires étrangers, qui est en déplacement hors du pays. La réunion s’est tenue en présence d’un cadre du MAE et sur instruction du ministre lui-même.

Selon une publication du sénateur sur sa page Facebook, cette réunion a duré deux heures, et elle a tourné autour de l’affaire des 27 ressortissants Algériens bloqués depuis un mois à Roissy. Selon le sénateur, “on a demandé leur rapatriement d’un point de vue humanitaire. Au final, il s’agit bien de citoyens Algériens, et l’état est chargé de leur protection et de leur rapatriement”.

Le sénateur précise que le directeur général des Affaires consulaires et de la Communauté algérienne à l’étranger “suit avec beaucoup d’intérêt cette affaire, et les mesures nécessaires à son dénouement seront prises très prochainement, en collaboration avec toutes les instances gouvernementales concernées”.

Il ajoute enfin que “nous avons proposé le placement des 27 voyageurs dans un des hôtels situés à l’intérieur de l’enceinte aéroportuaire internationale. Ils seront pris en charge et sous la responsabilité de l’ambassade d’Algérie en France’’.

“Le directeur général m’a promis de bien étudier ce dossier et de prendre les mesures nécessaires au moment adéquat…. j’espère qu’il le fera urgemment”, a conclu le sénateur Abdelouhab Benzaim.