Algériens bloqués à Roissy : les accusations de leur avocat

Bloqués depuis la fin du mois de février dernier au niveau de la zone international de l’aéroport Roissy CDG à Paris, les 27 ressortissants Algériens passent à l’action. Ils ont décidé de porter plainte en France. Leur avocat accuse clairement Air Algérie.

Vers la fin du mois de février écoulé, 27 ressortissants Algériens ont pris l’avion en provenance de l’aéroport Heathrow à Londres dans le but de rejoindre l’Algérie, avec toutefois une escale au niveau de la capitale française Paris. Aujourd’hui encore, soit presque 30 jours après, leur escale parisienne s’éternise, et leur calvaire au niveau de la zone de transit, ou ils sont confinés, continue.

C’est une “catastrophe humanitaire”

Plusieurs appels à l’aide ont été lancés par ces voyageurs malchanceux eux-mêmes, mais également par plusieurs personnalités politiques algériennes, en vain. Suite à cela, ces ressortissants Algériens ont décidé de déclencher une procédure judiciaire. Selon le site français Mediapart, deux avocats ont été sollicités afin de prendre en charge ce bras de fer juridique.

Il s’agit d’une procédure en référé-liberté, ça veut dire que le jugement sera rendu au bout de 48 seulement. L’affaire sera plaidée aujourd’hui, le 23 mars 2021. Selon leurs avocats, il n y a pas de doute possible : “Les personnes véritablement responsables de cette catastrophe, on va dire humanitaire, … c’est la compagnie aérienne Air Algérie, avec les autorités Algériennes”.

Il ajoute que “ces personnes on les a autorisées à embarquer et c’était des billets couplés… Ça relève donc de l’obligation de la compagnie aérienne en question”. L’avocat va encore plus loin, en accusant Air Algérie d’avoir “floué” ces ressortissants Algériens. Il déclare que cette situation est causé par du “surbooking, du surbookage. Ces billets (ceux des 27 ressortissants Algériens ndlr) ont été vendus à d’autres personnes”.

Certains de ces ressortissants Algériens affirment détenir des motifs impérieux, qui les obligent à renter en Algérie. Il y en a même parmi eux un sans-papier, qui ne pourrait pas, même s’i le voulait, rentrer à Londres, comme cela est proposé par la compagnie nationale Air Algérie.

L’avocat des Algériennes bloqués à Roissy précise que « Il y aurait tous les jours 15 à 20 passagers qui embarqueraient vers l’Algérie »