Algériens bloqués à Roissy : “ils vivent un véritable calvaire”

Cela fait plus d’un mois que 27 Algériens se trouvent bloqués au niveau de la zone internationale de transit de l’aéroport de Roissy, dans la capitale française Paris. Devant le mutisme de la compagnie aérienne Air Algérie, les avocats et les associations tentent d’aider ces voyageurs infortunés.

27 ressortissants Algériens sont le centre de la curiosité des voyageurs au niveau de l’aéroport international Roissy CDG à Paris. Les passants sont tout de suite interpellés par ces individus qui dorment à même le sol, et dont certains portent des pancartes. En s’approchant on peut y lire sur les pancartes en carton, “We are frome Algeria”.

Cette situation qualifiée de critique par plus d’un, a vu l’intervention de plusieurs personnalités de France et d’Algérie. Un député français a même interpellé le ministre de l’Intérieur Darmanin, afin de mettre fin au calvaire de ces voyageurs. En Algérie, le porte-parole du gouvernement a dédouané la compagnie aérienne de toute responsabilité, Belhimer a souligné que “ces voyageurs ont été avertis que leurs billets vers Alger ont été annulés”.

“Ils sont parqués comme des animaux”

Approché par les journalistes de France 3, l’un des avocats des ressortissants algériens bloqués à Roissy ne mâche plus ses mots, il confie que ces voyageurs sont “parqués depuis un mois dans la zone transitaire comme des animaux“. Pour cet avocat, il n’y a pas de doute possible, le seul responsable de cette situation, c’est bien Air Algérie. Il affirme que ces clients sont victimes de “surboockage”.

Cet avocat réclame “de la part de la compagnie algérienne, un hébergement digne du nom, c’est-à-dire les mettre dans un hôtel. La deuxième chose, c’est qu’elle les rapatrie vers Alger le plus rapidement possible. Ces personnes sont en train de vivre un véritable calvaire“.

Il est à rappeler que parmi les 27 ressortissants encore bloqué au niveau de la zone de transit de Roissy CDG, se trouvent une vielle dame âgé de 78 ans, une femme enceinte, un cancéreux, et un sans papier qui ne pourra pas retourner au royaume uni même s’il le voulait.