Algériens bloqués à l’aéroport de paris: Ce qu’a dit Belhimer

Bloqués depuis la fin du mois de février dernier au niveau de la zone de transit de l’aéroport CDG à Roissy, 27 Algériens ne savaient plus à quel saint se vouer face au mutisme des autorités. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, s’est exprimé aujourd’hui au sujet de ces 27 ressortissants.

27 ressortissants Algériens sont bloqués depuis la fin du mois de février au niveau de la zone internationale de l’aéroport parisien CDG. Parmi ces voyageurs malchanceux, des personnes âgés et malades, des femmes, des enfants, ainsi qu’un sans papiers.

Plusieurs personnalités politiques ont interpellé l’opinion publique et le gouvernement sur la situation critique et insolite de ces ressortissants Algériens. Le sénateur Abdelouahab Benzaim ainsi que l’ex-député Nouredinne Belmedah, ont rédigé des correspondances adressées au gouvernement à ce sujet.

Face au mutisme du gouvernement, et surtout face à la version de l’ambassade d’Algérie en France qui explique que les voyageurs avaient été prévenus par Air Algérie de l’annulation de leur billet, ces ressortissants Algériens n’ont trouvé autre solution que celle d’engager, aujourd’hui, une procédure judiciaire en France, contre la compagnie nationale Air Algérie.

La réaction de Blehimer

Ammar Belhimer, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, dans un entretien qu’il avait accordé aujourd’hui au site spécialisé Al-Djalia, n’a fait que confirmé la version donnée par l’ambassade d’Algérie en France. Le ministre dédouane donc Air Algérie de toute responsabilité dans cette affaire.

Le ministre a déclaré que la compagnie aérienne “Air Algérie a contacté les concernés de manière individuelle afin de les informer de l’annulation de leurs billets, mais ces voyageurs ont insisté pour se déplacer en France les 27 et 28 février”. Pour Belhimer les 27 ressortissants Algériens doivent “prévaloir la logique et se comporter avec objectivité et sérénité et également comprendre les mesures prises par l’État algérien pour la santé des Algériens où qu’ils soient”

Le ministre a également précisé que le consul d’Algérie à Créteil avait effectué plusieurs déplacements, en présence du représentant d’Air Algérie à Paris, afin de raisonner les 27 Algériens qui ont toutefois refuser la proposition de cette délégation qui consiste à prendre en charge leur billets de retour à Londres.