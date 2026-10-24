Avec un budget moyen de 132 000 € : Les Algériens premiers acheteurs immobiliers dans cette ville espagnole

Malgré un ralentissement général de l’immobilier en Espagne, la province d’Alicante maintient son statut de pôle d’attraction majeur pour la clientèle internationale.

Au cœur de cette dynamique, la ville d’Alicante enregistre une tendance singulière : les ressortissants algériens y occupent désormais la première place parmi les acquéreurs étrangers de logements.

Selon les données du Conseil général du notariat et du Portail statistique du notariat espagnol, reprises par le journal, El Espanol, les achats immobiliers réalisés par des non-résidents ou étrangers connaissent un repli national.

Au cours du premier semestre 2026, l’Espagne a enregistré 62 327 transactions de ce type, marquant une baisse de 13 % par rapport à la même période en 2025. Cette diminution de l’activité n’a pas empêché la progression des valeurs financières, le prix moyen s’établissant désormais à 2 644 euros le mètre carré, en hausse de 9,4 %.

La province d’Alicante demeure néanmoins le principal foyer de cette demande extérieure, comptabilisant à elle seule 6 557 logements acquis par des acheteurs internationaux sur les trois premiers mois de l’année.

La ville d’Alicante, épicentre des investissements algériens

C’est dans la ville même d’Alicante que la présence des acquéreurs algériens se révèle la plus marquée. Durant le premier trimestre 2026, sur un total de 584 ventes concrétisées par des étrangers dans la commune, les Algériens se hissent en tête du classement avec 104 acquisitions.

Ils devancent ainsi les ressortissants ukrainiens, qui comptabilisent 62 transactions, les Italiens avec 47 achats, ainsi que les Néerlandais, les Polonais et les Français.

Cette performance s’inscrit dans la continuité de l’exercice 2025, au cours duquel les acheteurs algériens avaient totalisé 439 transactions dans la ville, affirmant leur ancrage régulier sur le marché résidentiel local.

Typologie des biens, budgets et modes de financement

Le profil des investissements algériens se distingue nettement de celui des acheteurs d’Europe du Nord, davantage attirés par les résidences secondaires du littoral.

À Alicante, la clientèle algérienne privilégie des appartements anciens situés dans des quartiers urbains populaires ou périphériques du centre-ville, notamment Carolinas, Virgen del Remedio, Altozano ou les abords de la Plaza de Argel.

Les logements recherchés sont principalement des biens de trois ou quatre pièces d’une superficie moyenne de 75 à 80 mètres carrés, pour un budget oscillant généralement entre 85 000 et 125 000 euros.

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La dépense moyenne des acheteurs algériens s’établit ainsi à 132 079 euros, un montant inférieur à la moyenne globale des acheteurs étrangers dans la province, fixée à 245 431 euros, mais qui répond à des besoins spécifiques d’accessibilité et de logement urbain.

Par ailleurs, une part importante de ces opérations s’effectue au comptant. Cette pratique s’explique notamment par les difficultés d’accès au crédit bancaire espagnol pour les non-résidents hors Union européenne et par les modalités d’encadrement des transferts de devises, poussant les acquéreurs à mobiliser leurs fonds propres.

Ancrage local et perspectives régionales

L’attrait pour la ville d’Alicante s’appuie sur une présence démographique solide et des liens historiques anciens. La province abrite entre 16 000 et 17 000 résidents algériens, représentant environ le quart de la communauté algérienne recensée en Espagne.

Cet ancrage favorise le maintien de flux familiaux et économiques réguliers entre les deux rives de la Méditerranée. Au-delà du chef-lieu, cet intérêt pour l’immobilier espagnol s’étend à d’autres communes de la région.

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Dans la zone du Vinalopó, la ville d’Elda a enregistré 13 achats algériens sur 47 transactions étrangères au premier trimestre, tandis que des transactions ciblées sont également recensées à Villena.

À travers ces investissements patrimoniaux ou familiaux, la ville d’Alicante confirme son rôle de pont privilégié entre l’Algérie et la côte méditerranéenne espagnole.