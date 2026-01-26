Algériens à l’étranger en situation irrégulière : le MAE publie un communiqué urgent

Sous l’impulsion du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, une mesure de clémence exceptionnelle vient d’être annoncée. Elle vise à permettre aux ressortissants algériens en difficulté à l’étranger de régulariser leur situation et de regagner le pays.

Dans un communiqué diffusé ce lundi, le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger a annoncé l’ouverture d’une procédure de régularisation en faveur des citoyens algériens résidant à l’étranger de manière « irrégulière » ou « précaire ».

Cette initiative, qui émane d’une décision directe du chef de l’État, s’inscrit dans une volonté de renforcer les liens entre la patrie et sa diaspora, tout en offrant une issue légale à ceux qui se trouvent dans une impasse administrative ou judiciaire.

Qui est concerné par cette mesure ?

La mesure cible spécifiquement les Algériens faisant l’objet de procédures judiciaires ou administratives pour des motifs mineurs. Le ministère précise que sont visés :

Les citoyens en situation de résidence précaire ou illégale.

Ceux impliqués dans de petites infractions liées à l’ordre public.

Les personnes faisant l’objet de faits de nature similaire.

Modalités et conditions de retour

Le communiqué souligne que l’objectif est de permettre à ces citoyens de « rejoindre le pays dans un cadre organisé ». Cependant, cette main tendue est assortie d’une condition sine qua non : les bénéficiaires s’engagent à ne pas réitérer les actes ayant conduit à leurs poursuites initiales : « Le ministère invite les intéressés à se rapprocher des représentations diplomatiques et consulaires algériennes dans leurs pays de résidence afin de soumettre leurs demandes ».

Au-delà de l’aspect purement administratif, cette annonce réaffirme la doctrine de l’État en matière de protection de ses ressortissants. Le ministère a tenu à rappeler son engagement total à « accompagner, protéger et prendre en charge les préoccupations de la communauté nationale », conformément aux directives des plus hautes autorités du pays.

Pour les Algériens concernés, il s’agit désormais de constituer leurs dossiers auprès des consulats pour bénéficier de ce dispositif de régularisation, marquant ainsi une étape majeure dans la gestion de la migration et de la protection consulaire.